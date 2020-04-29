鞋王寶成「扯招」吃定台灣廠商　業者怒飆鐵血公主：有沒有搞錯

圖、文／鏡週刊

年營收3,000億元的鞋王寶成，面對新冠肺炎衝擊經濟，寶成直接祭出優退、無薪假和延後付款給供應商等7大減少開支政策。寶成發函供應商，直接提出延後45天付款，不然就要扣利息的措施，讓供應商氣炸。

骨牌效應發酵，不只員工受拖累、就連供應商也被寶成提出「延遲付款」的要求，根據本刊獨家取得資料顯示，寶成17日已發函給所有往來廠商，內文提到：「因新冠狀病毒疫情影響，品牌客戶要求延後付款…所有供應商付款條件一律延遲45天…若不同意延遲付款，則需按日加計利息…。」

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收到通知的台灣供應商氣炸了，向本刊直接開飆痛罵，「他們會計算給我看，若不同意延遲45天付款條件，要屢行原合約付款日，每百萬元貨款要被扣2.25萬元的利息，我沒和它（寶成）收利息，它先和我收利息，有沒有搞錯？」

外界看寶成家大業大，但也因規模大在這波經濟風暴中首當其衝。「Patty（蔡佩君）太小看這次疫情衝擊，她原以為疫情三月會結束，農曆年後還在會議上說，以寶成手上的現金流量來看，應該不用擔心。未料疫情愈演愈烈，延燒到全球，寶成面臨代工、通路雙引擎熄火的困境，因此直接大砍成本因應。」知情人士透露。

寶成發言人何明坤說明，寶成內部的確有因應措施，希望員工和供應商能共體時艱，度過難關；大陸湖北廠因疫情迄今仍未復工，越南西寧關廠一事不清楚，東南亞部分工廠雖已復工，卻苦無原物料，也無法運作。寶成高層也替蔡佩君緩頰說，「寶成共有36萬名員工，所以Patty才調整人事，希望能帶領寶成度過寒冬，休假6天總比休假30天要好。」



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