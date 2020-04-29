Alphabet公佈Q1財報　銷售額破1.2兆、淨利僅成長1.5%

▲Google母公司Alphabet發佈Q1財報。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 母公司 Alphabet 發表了Q1財報，繳出銷售額411.6億美元（約新台幣1.23兆元），利潤68.4億美元（約新台幣2,050億元）的成績單，超出華爾街先前預期。值得注意的是，儘管收入成長了13％，但淨收入僅增長1.5％，表明 Alphabet 的高支出和高成本受全球網路廣告市場的低迷影響，削減了其利潤。

根據 Alphabet 公佈的財報顯示，今年Q1營收為411.6億美元，較去年同期成長13％，優於先前華爾街預估的403.8億美元；淨利則為68.4億美元，雖較去年同期提高2.7％，卻不如華爾街預估的72億美元。

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財務長 Ruth Porat 指出，整體收入在Q1的前兩個月表現強勁，但在3月疫情大爆發後，其廣告收入出現大幅下滑，「預計第二季的廣告業務對我們來說將會相當艱難。」分析師也預估，這種情況將在未來三個月內持續下去，對 Google 廣告業務造成的損害恐怕還會加劇。

然而，Alphabet 於2月首次公佈 Google Cloud 和 YouTube 的收入，都是公司的亮點；YouTube 本季收入增長了33％，達到40億美元，而 Google Cloud 收入增長超過55％，達到28億美元。

▲身兼Google與Alphabet執行長的皮查伊（Sundar Pichai）。（圖／路透社）

其中「G Suite」涵蓋 Google Cloud 內，代表 Google 與微軟 Office 365 作企業生產力工具的競爭，成長速度驚人。執行長皮查伊（Sundar Pichai）親自宣佈，近期光是 Google Meet 每天約增加300萬用戶，且平均每天更有超過200萬用戶在使用，自1月以來使用量已成長30倍。

Alphabet 的其它類別，包括 Google X、自動車Waymo、DeepMind 等實驗性較強的事業體，在過去一季造成了11億美元（約新台幣330億元）的損失。目前 Google 正試圖大幅削減營銷支出，放緩招聘員工計劃，它們在過去一季招聘了近5,000名新員工，全球員工總數成長19％，突破12萬名。

Alphabet 股價週二收盤下跌3％，收在1,232美元；而營收優於預期的消息帶動股價成長，盤後交易大漲近8％，來到1,331美元。



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