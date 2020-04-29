　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Alphabet公佈Q1財報　銷售額破1.2兆、淨利僅成長1.5%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲Google公司,Alphabet。（圖／路透）

▲Google母公司Alphabet發佈Q1財報。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 母公司 Alphabet 發表了Q1財報，繳出銷售額411.6億美元（約新台幣1.23兆元），利潤68.4億美元（約新台幣2,050億元）的成績單，超出華爾街先前預期。值得注意的是，儘管收入成長了13％，但淨收入僅增長1.5％，表明 Alphabet 的高支出和高成本受全球網路廣告市場的低迷影響，削減了其利潤。

根據 Alphabet 公佈的財報顯示，今年Q1營收為411.6億美元，較去年同期成長13％，優於先前華爾街預估的403.8億美元；淨利則為68.4億美元，雖較去年同期提高2.7％，卻不如華爾街預估的72億美元。

請繼續往下閱讀...

財務長 Ruth Porat 指出，整體收入在Q1的前兩個月表現強勁，但在3月疫情大爆發後，其廣告收入出現大幅下滑，「預計第二季的廣告業務對我們來說將會相當艱難。」分析師也預估，這種情況將在未來三個月內持續下去，對 Google 廣告業務造成的損害恐怕還會加劇。

然而，Alphabet 於2月首次公佈 Google Cloud 和 YouTube 的收入，都是公司的亮點；YouTube 本季收入增長了33％，達到40億美元，而 Google Cloud 收入增長超過55％，達到28億美元。

▲Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）。（圖／路透社）

▲身兼Google與Alphabet執行長的皮查伊（Sundar Pichai）。（圖／路透社）

其中「G Suite」涵蓋 Google Cloud 內，代表 Google 與微軟 Office 365 作企業生產力工具的競爭，成長速度驚人。執行長皮查伊（Sundar Pichai）親自宣佈，近期光是 Google Meet 每天約增加300萬用戶，且平均每天更有超過200萬用戶在使用，自1月以來使用量已成長30倍。

Alphabet 的其它類別，包括 Google X、自動車Waymo、DeepMind 等實驗性較強的事業體，在過去一季造成了11億美元（約新台幣330億元）的損失。目前 Google 正試圖大幅削減營銷支出，放緩招聘員工計劃，它們在過去一季招聘了近5,000名新員工，全球員工總數成長19％，突破12萬名。

Alphabet 股價週二收盤下跌3％，收在1,232美元；而營收優於預期的消息帶動股價成長，盤後交易大漲近8％，來到1,331美元。


＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

ET快訊
錢櫃大火5死！柯文哲道歉了：坦承制度有漏洞
金與正登「黨中央」將成北韓正式繼承人！南韓國會：就等金正恩宣
獨／迪化街把人打死..凶嫌逃北海岸自撞圍牆！警逮6嫌
迪化街21歲男「滿是瘀青」倒臥民宅　疑遭人痛毆亡
快訊／嫌太吵！雲林男拿大鐮刀當街砍　鄰居胸腹大出血亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

樂天與國票金控擬成立純網銀　公平會：不禁止其結合

Alphabet公佈Q1財報　銷售額破1.2兆、淨利僅成長1.5%

福特Q1淨損近20億美元　預期本季稅前虧損上看50億美元

防疫出新招！　星展銀開直播解析投資亮點湧500人觀看

美元匯價創超過3個月新低！匯價跌破30.2元　換新台幣5萬多賺1100元

華航、長榮航200億紓困活水將入帳　激勵股價強勢上漲

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

超微下修全年展望　盤後一度重挫4.5%

最有錢／美超級財報週會變煮粥？多頭反攻號角已響起？

李紀珠遭反對任下屆董事　新光金提3點說明聲援

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

樂天與國票金控擬成立純網銀　公平會：不禁止其結合

Alphabet公佈Q1財報　銷售額破1.2兆、淨利僅成長1.5%

福特Q1淨損近20億美元　預期本季稅前虧損上看50億美元

防疫出新招！　星展銀開直播解析投資亮點湧500人觀看

美元匯價創超過3個月新低！匯價跌破30.2元　換新台幣5萬多賺1100元

華航、長榮航200億紓困活水將入帳　激勵股價強勢上漲

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

超微下修全年展望　盤後一度重挫4.5%

最有錢／美超級財報週會變煮粥？多頭反攻號角已響起？

李紀珠遭反對任下屆董事　新光金提3點說明聲援

中職／曼尼每天早起看轉播　想要重返台灣發展

LIVE／基層抱怨申請紓困複雜　蔡英文親上火線視察！

市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

第6輪領口罩優惠懶人包！超商大美式、拿鐵買1送1　還有防疫小物等領

節食就能瘦？營養師揭秘吃太少反而會發胖　吃到「標準」是關鍵

宅在家苦練「狼人殺」成精　徐少麟從中悟出同理心

連發17張照放閃3000億賭王千金！　女友低胸入鏡…竇驍「自製馬賽克」網全笑翻

前國防部副部長王文燮享壽89歲　30日上午舉行追思禮拜

錢櫃火災害命　柯文哲道歉了！坦承制度有漏洞

醫界新發現！3、40歲「無症狀或輕症」新冠患者...驚傳腦中風

財經熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

耐吉等大廠狂砍單　寶成蔡佩君被迫關廠求生

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

快訊／大樂透下期頭獎上看「8.3億」！

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

快訊／連槓22期！大樂透「7.5億頭獎」號碼出爐

世界Q2營收將再創高　看景氣「審慎沒有樂觀」

新光金宮鬥又來了　獨董提4大理由反對李紀珠任下屆董事

兆豐金配息1.7元　與去年相當

寶成無薪假方案出爐　基層員工六月起休四天估影響5000人

超過68萬人申請勞保局補貼3萬　預估26萬人明天可領到錢

好難搶！日本夏普口罩預購4萬盒　470萬人申請中籤率不到1%

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

更多熱門

相關新聞

德國將改採蘋果、Google新冠接觸追蹤技術　英、法則拒絕

德國將改採蘋果、Google新冠接觸追蹤技術　英、法則拒絕

日前，蘋果與Google宣布將共同研發智慧手機的新冠病毒接觸追蹤平台，預計於今年5月推出API（應用程式介面），讓各國公共衛生機關所推出的App能迅速實現Andriod及iOS設備互通。不過各國對此態度並不一致，...

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

蘋果、Google合作推防疫追蹤技術　華為新機不支援

蘋果、Google合作推防疫追蹤技術　華為新機不支援

傳Google曾開發網站捐款功能　目前計畫已胎死腹中

傳Google曾開發網站捐款功能　目前計畫已胎死腹中

Google將公布所有廣告出資者身份！擴大驗證機制　提高透明度

Google將公布所有廣告出資者身份！擴大驗證機制　提高透明度

關鍵字：

GoogleAlphabetSundar PichaiG Suite

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

周揚青親上火線止血！

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

羅志祥11年前秘戀李毓芬…「爆無縫接軌愷樂、周揚青」！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面