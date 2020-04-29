公股銀獲利幾乎腰斬本週求助大股東？　財長：利息收入確實受衝擊

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

因為新冠肺炎（COVID-19）的疫情衝擊到經濟，公股銀行扮演救火的角色，但是導致公股銀的獲利大幅下滑，國民黨立委林德福問及公股銀是否要向大股東財政部報告盈餘。財政部長蘇建榮今（29）日表示，目前還未掌握公股銀行獲利的情況，但初步了解，公股銀因為調降利息的因素，利息收入確實受到打擊。

財政部今日到立法院財政委員會接受質詢，國民黨立委林德福問及，疫情發生期間衝擊經濟，公股銀行的承辦人員進行紓困責任很重，也導致八大公股銀行的獲利大幅衰退，本週要向大股東財政部報告獲利的情況。

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蘇建榮表示，初步還未有公股銀行獲利衰退的數字。

林德福表示，紓困對公股銀行來說也是有風險，有公股銀的獲利下跌兩成到四成，甚至有腰斬的。蘇建榮表示，公股銀行紓困主要是要幫企業度過難關，企業可以繼續活下去，才不會產生呆帳，降低公股銀行的風險。

但是，蘇建榮表示，公股銀行的利息確實衝擊不少，利息的調降對公股銀行確實有影響。

根據四大公股金控（兆豐金、合庫金、第一金與華南金）公布首季的獲利情況來看。因為受到新冠肺炎疫情影響，金融市場動盪，美股熔斷、台股大幅震盪，公股金控整體3月稅後虧損37.96億元，不僅由2月的盈餘轉虧損，首季獲利甚至相較去年同期大跌超過六成。

▼公股金控3月與第1季獲利情形。（製表／記者吳靜君）