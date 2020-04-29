下個全球疫情中心在巴西！醫療崩潰、棺材用完　總統稱「只是小流感」

▲ 亞馬遜疫情急速惡化，政府挖建集體墓穴，埋葬死者。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）已經奪走全球21.8萬人的性命，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）此前竟稱之為「小流感」，認為沒有必要採取強硬的封鎖令抗疫。《美聯社》指出，巴西可能成為下一個全球疫情中心。

《美聯社》28日報導，美國部份州及歐洲國家本周逐漸放寬人民外出及商業活動限制，擁有2.11億人口的巴西疫情卻愈演愈烈，部分醫院面臨崩潰。且有跡象指出，越來越多患者無法接受治療，在家中身亡。

巴西聖保羅大學（University of São Paulo）病毒學家布蘭道（Paulo Brandão）指出，「這裡具備所有會讓疫情大流行變得更嚴重的條件。」

巴西截至台灣時間29日下午共通報7.3萬起確診病例，其中5083人死亡。考慮到檢測量低、許多輕症者未就醫等因素，實際確診人數可能高上許多。有專家指出，巴西可能有多達100萬人染病。且這個南美洲國家即將入冬，恐怕使呼吸道疾病更加肆虐。

巴西前任衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）力推社交距離政策，也支持各州州長關閉學校及企業的決定，卻因此與波索納洛意見分歧。波索納洛認為，隔離措施對經濟帶來的後果可能比病毒本身更加嚴重，月中將曼德塔解雇，起用重視經濟的泰克（Nelson Teich）為新任衛生部長，引發民眾抗議。

里約及其他多個主要城市醫療官員警告，醫療系統處於崩潰邊緣或已經不堪負荷，無法收治更多病患。

南美洲最大城聖保羅人口密集，擁有2100萬居民，且許多人生活困苦。過去2周內有多達236人在家中死亡，是疫情爆發前的2倍。

亞馬遜州人口最多的瑪瑙斯光是26日單日就有142人死亡，其中41人在家中身亡。巴西殯葬業者上周警告，瑪瑙斯已經沒有棺材可用，「可能很快就會在街上看到屍體。」

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