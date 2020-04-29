墨西哥驚現「藍色螢光海」！　海洋生物學家：已60年未發生！

▲墨西哥阿卡普科的一處竟出現了「藍色的螢光海灘」。（圖／翻攝自Antonio Esquinca Twitter）

圖文／CTWANT

新冠肺炎來勢洶洶，各國政府陸續下達禁足令，要求民眾減少出門次數，盡量待在家中避免群聚感染擴大疫情。沒想到為了遏止疫情所下達的政令竟誤打誤撞，讓墨西哥阿卡普科（ Acapulco ）的一處海岸出現了「藍色的螢光沙灘」這宛如童話故事般的景色。

根據外媒報導，最近在墨西哥阿卡普科（ Acapulco ）的一處海岸出現了「藍色的螢光沙灘」。隨著浪潮，發出螢光的藍色海水也一波接著一波被沖上岸，夜晚看起來就像星星點綴著沙灘一樣十分美麗。而之所以會出現這種夢幻般的景色，阿卡普科旅遊局也公布了答案。

▲Ayala Duval 指出，海水之所以會在夜晚發出藍色螢光，是因為有藻類或浮游生物所產生的。（圖／翻攝自Antonio Esquinca Twitter）

阿卡普科旅遊局表示，這種神奇的自然現象其實是海灘附近的水中微生物所引起的「生化反應」，但海洋生物學家 Ayala Duval則駁斥這項說法；他認為這種奇景已經60年沒有發生過，因此應該是因為疫情的緣故使海灘上的遊客減少所導致。

AyalaDuval 還指出，海水在夜晚發出的藍色螢光是由藻類或浮游生物所產生的，而這種現象被稱為「生物發光」，是生物體內產生化學反應，將化學能轉化為光能而發光的一種現象。而在科學界中有一個假設是，「生物發光是進化的結果，跟地球大氣中氧氣濃度的改變有關」。

阿卡普科的藍色螢光海岸奇景已經許久未見，這次因為疫情意外得以重現，除了讓人們讚歎自然界的神秘，也感嘆當疫情結束、禁足令撤銷時，下一次想再看到這樣美麗的景象不知是何時了。

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