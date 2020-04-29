　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情緩和+刺激政策帶動全球股市反彈　1007檔基金4月平均上漲5.06%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 台灣核備的1007檔境內外基金，4月平均上漲5.06%。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

儘管本月油價史上首度收於負值，引發股市震盪，但總計四月初至27日，台灣金管會證期局核備的1,007檔境外基金（股、債均含）平均上漲5.06%；其中751檔股票型基金平均上漲6.32%，238檔債券型基金平均上漲1.52%。

富蘭克林證券投顧指出，全球疫情現緩和跡象，各國計劃逐步重啟經濟活動，美歐再釋出規模逾一兆美元紓困法案，同時主要央行有望持續擴大貨幣政策，企業財報仍有佳音及市場信心趨穩，支撐四月全球股市反彈走高，美股並創下1974年來最大單周漲幅。

請繼續往下閱讀...

市場信心受疫情衝擊，景氣依舊面臨衰退風險，聯準會等主要央行持續降息、購債，用盡一切手段避免經濟陷入下行，低利率環境加上寬鬆政策，資金面充裕激勵金價彈升，支撐黃金及貴金屬類股大漲，本月上漲41.52%。

新冠肺炎疫情提升市場對醫療類股的青睞，生技公司積極投入新冠肺炎藥物及疫苗的研發，輔以桑德斯退出民主黨初選降低了政策風險，吸引資金回流生技股，支撐生技類股本月上漲16.98%。

不動產類股則因預期經濟難以快速復甦，同時傳統零售業受停工打擊，預期大型商用不動產空置率將攀升，且就業環境惡化也將導致房屋需求遞延，壓抑房市復甦前景，本月僅上漲2.51%。

▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲ 新冠肺炎（COVID-19）疫苗的研發活絡生技產業前景。（示意圖／路透）

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅表示，新冠肺炎疫情對臨床試驗活動及融資活動造成影響，但影響可控，預期生技產業的營收將維持穩定。生技及製藥公司積極投入資源進行新冠肺炎藥物及疫苗的開發，預期市場將認知到生技製藥產業的必要性，可望減輕規範藥物定價的風險，緩和過去四年一直困擾著產業的風險因子，現階段生技股的評價具吸引力，樂觀看待生技產業前景，看好基因療法、精準腫瘤醫學、罕見疾病等領域的發展及投資機會

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，身為長期投資者，許多具備穩定終端市場、強大競爭地位、強勁現金流及健康資產負債表的美國領導企業的評價正處於十年來低點，這類型的高品質企業不僅將度過這次的危機，且當危機過去，這些企業將持續成長。科技類股評價與20年前的網通泡沫時期相距甚遠，放眼未來1~2年，許多高品質成長股評價經本波修正後，已低於其長期公平價值，因此在科技產業中看到投資機會

富蘭克林證券投顧指出，風險性資產短期震盪仍大，策略上建議續採啞鈴式投資組合，並可留意疫情衝擊後的國際政治、全球產業供應鏈與人類行為變化，以及全球政府積極印鈔寬鬆後，受惠長期趨勢變化的相關標的，以美國科技、生技及黃金產業型基金的受惠趨勢最明顯，可列為股票操作首選。

ET快訊
羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心「現況曝光」
「12萬人捐口罩」名單曝光！捐款數量讓人傻眼：是在哈囉
快訊／台中男持刀刺妻再自殺！1死1重傷
勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　最快3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

超微下修全年展望　盤後一度重挫4.5%

最有錢／美超級財報週會變煮粥？多頭反攻號角已響起？

李紀珠遭反對任下屆董事　新光金提3點說明聲援

製鞋龍頭寶成發現金股利1.25元　高階主管減薪幅度上看三成

鞋王寶成「扯招」吃定台灣廠商　業者怒飆鐵血公主：有沒有搞錯

公股銀獲利幾乎腰斬本週求助大股東？　財長：利息收入確實受衝擊

疫情緩和+刺激政策帶動全球股市反彈　1007檔基金4月平均上漲5.06%

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　月繳約3414元

防疫超前部署 經濟部斥資5000萬要組「呼吸器國家隊」

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

超微下修全年展望　盤後一度重挫4.5%

最有錢／美超級財報週會變煮粥？多頭反攻號角已響起？

李紀珠遭反對任下屆董事　新光金提3點說明聲援

製鞋龍頭寶成發現金股利1.25元　高階主管減薪幅度上看三成

鞋王寶成「扯招」吃定台灣廠商　業者怒飆鐵血公主：有沒有搞錯

公股銀獲利幾乎腰斬本週求助大股東？　財長：利息收入確實受衝擊

疫情緩和+刺激政策帶動全球股市反彈　1007檔基金4月平均上漲5.06%

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　月繳約3414元

防疫超前部署 經濟部斥資5000萬要組「呼吸器國家隊」

第一次失蹤畫面曝光！雲科大浪犬「阿魯」以為去兜風　乖坐機車被載走

下班騎車自摔！男房仲怪「工作超時」：害我精神不濟　怒告店長…結果出爐

【低調換院長1】最高法院突然換院長，茶壺裡的風暴？

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

廈門台企復產「危機找轉機」　東亞機械訂單「不減反增」

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」！　產下一女報喜：珍貴的母親節禮物

倖存西班牙流感！101歲婦又戰勝癌症和新冠病毒　女兒狂讚：我媽有超人DNA

中職／首創職棒防賭信託　國泰世華協助百萬夢想基金

自己粉刷布置…他曝「當房東的辛酸」！同業笑回：比起收益這不值一提

2年前上《101》被笑大媽選手…王菊消風一圈瘦了！　「整型級綠髮近照」網驚認不出

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

財經熱門新聞

耐吉等大廠狂砍單　寶成蔡佩君被迫關廠求生

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

快訊／大樂透下期頭獎上看「8.3億」！

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

快訊／連槓22期！大樂透「7.5億頭獎」號碼出爐

世界Q2營收將再創高　看景氣「審慎沒有樂觀」

兆豐金配息1.7元　與去年相當

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

新光金宮鬥又來了　獨董提4大理由反對李紀珠任下屆董事

寶成無薪假方案出爐　基層員工六月起休四天估影響5000人

好難搶！日本夏普口罩預購4萬盒　470萬人申請中籤率不到1%

超過68萬人申請勞保局補貼3萬　預估26萬人明天可領到錢

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

錢櫃全台17門市歇業一週　罹難者每位發給1百萬補助金

更多熱門

相關新聞

台股早盤上漲70點　挑戰10700點

台股早盤上漲70點　挑戰10700點

美國消費者信心指數創6年新低、本土確診人數破百萬，拖累四大指數開高走低，尤其科技股重挫，那指跌逾1%。台股今（29）日開盤上漲40點、以10656點開出。截至上午9點01分，加權指數來到10687點、上漲70點。

3月台股大跌14%　壽險悄悄加碼1756億

3月台股大跌14%　壽險悄悄加碼1756億

油價震盪拖累股市　台股本周聚焦3重點

油價震盪拖累股市　台股本周聚焦3重點

影／台股萬點之上如何布局？　專家投資心法大公開

影／台股萬點之上如何布局？　專家投資心法大公開

台股收盤強漲219點！蘋概三王齊揚逾1%　指數收復10500點

台股收盤強漲219點！蘋概三王齊揚逾1%　指數收復10500點

關鍵字：

基金投資生技黃金股票股市

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

忍住不上床就有300萬入袋！

狄鶯1個月暴肥13公斤！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面