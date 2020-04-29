疫情緩和+刺激政策帶動全球股市反彈　1007檔基金4月平均上漲5.06%

▲ 台灣核備的1007檔境內外基金，4月平均上漲5.06%。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

儘管本月油價史上首度收於負值，引發股市震盪，但總計四月初至27日，台灣金管會證期局核備的1,007檔境外基金（股、債均含）平均上漲5.06%；其中751檔股票型基金平均上漲6.32%，238檔債券型基金平均上漲1.52%。

富蘭克林證券投顧指出，全球疫情現緩和跡象，各國計劃逐步重啟經濟活動，美歐再釋出規模逾一兆美元紓困法案，同時主要央行有望持續擴大貨幣政策，企業財報仍有佳音及市場信心趨穩，支撐四月全球股市反彈走高，美股並創下1974年來最大單周漲幅。

請繼續往下閱讀...

市場信心受疫情衝擊，景氣依舊面臨衰退風險，聯準會等主要央行持續降息、購債，用盡一切手段避免經濟陷入下行，低利率環境加上寬鬆政策，資金面充裕激勵金價彈升，支撐黃金及貴金屬類股大漲，本月上漲41.52%。

新冠肺炎疫情提升市場對醫療類股的青睞，生技公司積極投入新冠肺炎藥物及疫苗的研發，輔以桑德斯退出民主黨初選降低了政策風險，吸引資金回流生技股，支撐生技類股本月上漲16.98%。

不動產類股則因預期經濟難以快速復甦，同時傳統零售業受停工打擊，預期大型商用不動產空置率將攀升，且就業環境惡化也將導致房屋需求遞延，壓抑房市復甦前景，本月僅上漲2.51%。

▲ 新冠肺炎（COVID-19）疫苗的研發活絡生技產業前景。（示意圖／路透）

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅表示，新冠肺炎疫情對臨床試驗活動及融資活動造成影響，但影響可控，預期生技產業的營收將維持穩定。生技及製藥公司積極投入資源進行新冠肺炎藥物及疫苗的開發，預期市場將認知到生技製藥產業的必要性，可望減輕規範藥物定價的風險，緩和過去四年一直困擾著產業的風險因子，現階段生技股的評價具吸引力，樂觀看待生技產業前景，看好基因療法、精準腫瘤醫學、罕見疾病等領域的發展及投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，身為長期投資者，許多具備穩定終端市場、強大競爭地位、強勁現金流及健康資產負債表的美國領導企業的評價正處於十年來低點，這類型的高品質企業不僅將度過這次的危機，且當危機過去，這些企業將持續成長。科技類股評價與20年前的網通泡沫時期相距甚遠，放眼未來1~2年，許多高品質成長股評價經本波修正後，已低於其長期公平價值，因此在科技產業中看到投資機會。

富蘭克林證券投顧指出，風險性資產短期震盪仍大，策略上建議續採啞鈴式投資組合，並可留意疫情衝擊後的國際政治、全球產業供應鏈與人類行為變化，以及全球政府積極印鈔寬鬆後，受惠長期趨勢變化的相關標的，以美國科技、生技及黃金產業型基金的受惠趨勢最明顯，可列為股票操作首選。