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勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　月繳約3414元

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠疫情衝擊，勞動部針對經濟上有困難的勞工推出低利紓困貸款，由銀行提供500億元自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供信用保證，勞動部補貼第1年貸款利息，勞動部今日公告「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款及利息補貼作業須知」，4月30日起，承貸銀行陸續受理申請，預計協助50萬名勞工。

勞動部表示，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

請繼續往下閱讀...

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

勞動部指出，目前開放的銀行包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、兆豐銀行、中小企業銀行、富邦銀行、國泰世華銀行等共21家銀行接受申請。

勞動部說，從明天開始即可到各家銀行窗口或APP上申請，此波貸款名額為50萬名。

假設貸款10萬元的話，根據《ETtoday新聞雲》試算結果，3年利息總計最多約為2871元。而前6個月不須繳款利息由勞動部補貼，第7個月到第12個月開始繳納本金也就是每個月約3670元，從第13個月開始必須繳納本金加利息，每月約繳3414元。

另外，勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞指出，根據每家銀行所計算的方式不同，每個月所繳的金額也不太相同，不過利息的總額是不會有太大改變，屆時還是要等民眾到各銀行申請時所算出來的金額為主。

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