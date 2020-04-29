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防疫超前部署 經濟部斥資5000萬要組「呼吸器國家隊」

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▲經濟部長沈榮津今(29)日表示，經濟部已編列5000萬元預算，協助國內廠商自產急症呼吸器，「呼吸器國家隊」已有雛型。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津今(29)日表示，經濟部已編列5000萬元預算，協助國內廠商自產急症呼吸器，「呼吸器國家隊」已有雛型。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，呼吸器也成為重要防疫物資，經濟部長沈榮津今(29)日表示，經濟部已編列5000萬元預算，協助國內廠商自產急症呼吸器，首批產能約100台，經濟部將協助業者測試、取得衛福部驗證許可，為國內防疫再超前部署。

依據衛福部日前盤點，目前國內現有可用的呼吸器約有1200台，全由國外進口，國內廠商雖然有生產睡眠呼吸中止症呼吸器，但對於急症呼吸器尚無自產量能，經濟部長沈榮津今天赴立法院財政委員會報告，首度公開「呼吸器國家隊」的相關規劃。

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▲ 經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

新冠肺炎重症患者出現肺部受損，全球瘋搶輔助肺部的急症呼吸器，美國總統川普於三月底便宣布依據《國防生產法》（Defense Production Act）徵用通用汽車（General Motors）工廠來生產呼吸器，以滿足防疫需求。

沈榮津指出，經濟部已編列5000萬元預算，投入侵入式急重症呼吸器功能原型機的開發，目的在於整合國內呼吸照護醫材與電子、機械感測元件重要供應鏈，與系統整合廠商進行產品開發，並依循醫材法規進行關鍵零組件整備與驗證。

經濟部表示，隨著疫情持續，全球感染人數增多，呼吸器也成為重要物資，經濟部將著手協助業者取得衛福部許可，希望能增加國產量能。

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