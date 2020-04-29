金正恩神隱18天「親信也消失」　權力排名第3高官時隔12天露面！

▲ 朴奉珠時隔12天現身。（圖／勞動新聞）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩行蹤成謎已逾半月，身旁親信也跟著神隱，引起外界熱議平壤政權內部狀況。北韓權力排名第三的國務委員會副委員長朴奉珠的身影29日時隔12天登上官媒，但對金正恩動向隻字未提。

朝鮮中央廣播電台28日報導，朴奉珠前往金正淑平壤紡織工廠及平壤市區內的商業奉仕單位現場視察，還到訪平壤第一百貨公司及「光復地區商業中心」大型超市。勞動黨機關報《勞動新聞》29日則刊登他戴著口罩與廠方人士對話的照片，未附上影片。

金正恩最近一次公開露面是在11日視察空軍部隊，15日更是掌權以來首度缺席祖父金日成冥誕祭拜儀式，成為他「病危說」瘋傳的關鍵。朴奉珠及國務委員會第一副委員長崔龍海、內閣總理金才龍等高層幹部當天都前往錦繡山太陽宮祭拜，隔天北韓官媒也公開照片。

除了傳出健康狀況有異的金正恩以外，妹妹金與正和權力排名第二的崔龍海及朴奉珠等人都跟著消失，引起北韓專家關注。金與正11日陪同金正恩視察，此後便無消無息；崔龍海則是15日太陽節以後便不曾出現。

改名「太救民」的前北韓駐英公使28日表示，「現下北韓的狀況並非沒有『特別動向』，而是有許多異常之處。崔龍海、朴奉珠等其他最高層人士都沒有動靜，是相當罕見的。」

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