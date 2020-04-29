離岸風電在地化　國際海洋攜手FUGRO成立台灣海事調查公司

▲國際海洋攜手FUGRO成立台灣海事調查公司 。（圖／國際海洋提供）

記者姚惠茹／台北報導

荷蘭跨國上市公司Fugro和國際海洋股份有限公司今（29）日共同宣布，在台灣成立合資公司「國海 輝固 Fugro IOVTEC」，正式進軍台灣離岸風電產業，提供大地工程(Geotechnical)、地球物理調查 (Geophysical)、路由調查(Cable route survey)及海事工程支援(Construction support)等服務，協助離岸風場建置工程前、完工後的各式水下調查及支援。

Fugro與國際海洋在2016年簽署合作備忘錄(MoU)，至今活躍於台灣離岸風電產業，並為了強化在台 灣再生能源產業的發展策略，Fugro與國際海洋正式成立台灣合資公司國海輝固 (Fugro IOVTEC)，後續國海輝固將逐步在台設立辦公室及土壤實驗室，服務在地再生能源產業的需求。

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國際海洋總經理蔡明格表示，國際海洋在台灣擁有豐富的水文、海事測量與海事調查經驗，2016年跨足台灣離岸風電市場，從事各風場的環境評估調查、水下文資，協助完成第一個示範離岸風場海洋風電和台電的測風塔。

蔡明格指出，響應台灣政府的產業在地化政策，國際海洋已打造七艘台灣籍工作船的風電船隊， 更積極培訓台灣船員與測量員的風場實務經驗，未來將結合國際海洋的台灣海事測量實績與Fugro的跨國離岸風電產業經驗，協助成長迅速的台灣市場，發展更完善的在地化服務。

Fugro 是世界領先的跨國地理數據專家，負責收集和分析有關地球及其上方結構的全面數據，為離岸風電產業各個階段的工程規畫、場址施工、運轉作業提供精準的數據模型與建議，據點遍布全球65個國家涵蓋，服務各國離岸風場、陸上風場、能源及基礎建設產業。

國際海洋從事海事測量起家，協助政府機關與私部門執行各式水文、海事測量與海事調查，提供水下測量及人員運輸服務，是首批投入離岸風電的台灣服務商之一，並在今年確定承接哥本哈根基礎建設基金旗下的彰芳、西島、中能離岸風場的工程地質調查，更將引入兩艘地質鑽探工作船。