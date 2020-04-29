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她被醉鄰「球棍痛毆2hrs」拖到墓園活埋！苦撐一口氣…挖出生路爬回家

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲烏克蘭57歲女子魯琴科（Nina Rudchenko）獨自在家，竟被喝醉的鄰居闖入攻擊，甚至拖到墓園活埋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭中部的瑪麗安斯基（Maryanske）發生一起可怕事件，57歲女子魯琴科（Nina Rudchenko）獨自在家，未料2名喝醉的鄰居闖入，被對方用棒球棍狂毆2小時以後，拖到墓園裡活埋。她用盡最後力氣挖了出口，爬回家中就昏厥，隔天才被妹妹發現送醫，不僅鼻子、下巴骨折，甚至還有腦震盪。

綜合《每日郵報》、《鏡報》28日報導，2名男子破門闖入鄰居魯琴科家中，一句話也不說，拿著棒球棍痛毆受害者2小時，到了晚上，再把昏厥的女子拖到墓園，往對方臉上澆水、喚醒以後，逼迫挖掘自己的墳墓。

魯琴科事後回憶事發經過，向當地媒體表示，她被命令躺進自己挖出的墳墓裡，「我臉朝下躺在墳墓裡，然後他們開始埋葬。我用手摀著臉，試圖留點空氣。他們一邊笑著，一邊討論計畫殺掉我全家。」

魯琴科等到嫌犯以為自己死亡、離開現場以後，奮力從淺淺的墳墓中挖出一條通道，爬回家裡，接著就失去知覺，隔天才被妹妹古拉（Ludmila Gura）發現倒臥在地板上。古拉說，姊姊的臉龐「全都是瘀青和血，又黑又腫。我幾乎認不出她來。」

魯琴科被緊急送醫，但傷勢嚴重程度就連醫護人員也大吃一驚。外科醫師克里姆楚克（Oleksandr Klymchuk）說，傷患「被診斷出腦震盪，下巴跟鼻子都骨折了。她的頭部與身體佈滿許多嚴重瘀傷。」

警方針對此案展開調查和刑事訴訟，循線抓到一對年紀分別為30歲和27歲的兄弟檔。嫌犯接受偵訊時供稱，他們當時喝醉了，才會鑄下大錯。據了解，2人涉嫌謀殺未遂，最高可能面臨10年有期徒刑。相關單位發言人斯利普琴科（Evgen Slipchenko）說，「嫌犯還有可能被指控綁架，我們正在調查情況。」

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