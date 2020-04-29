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中國快篩試劑爆「準確率僅5.4％」！印度各邦停用…退貨50萬份

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▲印度,新德里,新冠肺炎,檢測。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度政府表示，中國生產的新冠病毒快篩試劑有所缺陷，已經宣布各邦停用，取消訂單。圖為新德里一名醫護正在為病患實施檢測。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度向中國2間公司採購大約50萬份的新冠病毒抗體快篩試劑，各邦使用以後，卻發現準確率只有5.4％。印度醫學研究理事會（ICMR）於27日宣布各行政區停用，並決定取消訂單。中方表示，結果瑕疵是因為醫護使用方法錯誤，對於退貨一事表達「深切關注」，希望新德里可以「合理」解決問題。

綜合《今日印度》、《新德里電視台》報導，印度政府向2間中國公司採買50萬份左右的快篩試劑，卻被拉賈斯坦邦（Rajasthan）、西孟加拉邦（West Bengal）等地方政府反映準確率只有5.4％，遠遠低於原本預期的90％。

ICMR於27日宣布，由於上述設備表現性能「差異很大」，將對其品質展開分析與審核，此前各邦與聯邦屬地（Union Territory）必須停止使用。當局表示，已經取消訂單，但由於沒有提前付款，所以「不會失去任何一毛盧比」。

根據BBC，這批試劑來自廣州萬孚生物技術股份有限公司（Wondfo Biotech）、珠海麗珠試劑有限公司（Zhuhai Livzon Diagnostics ），尚未得到ICMR批准，但某些邦的確診數仍在上升，地方政府希望盡早檢測，要求相關單位先放行，未料試劑出現缺陷，檢測確診患者時結果卻呈現陰性。

生產試劑的公司指出，上述問題與設備品質無關，而是當地醫護人員的使用方式，影響結果。中國大使館發言人嵇蓉（Ji Rong）認為，「某些人將中國產品貼上『有缺陷』的標籤，並以先發制人的偏見看待，是不公平也不負責任的。」官方也對於停用試劑一事表達「深切關注」，希望印度可以「合理」解決問題。

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