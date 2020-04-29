南韓國會：金與正登「黨中央」將成北韓正式繼承人！　就等金正恩宣布

▲ 金正恩胞妹金與正普遍被指為接班的有力人選。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩神隱逾半月，官媒始終未正面澄清「病危說」，掀起外界熱議平壤政權可能的接班人選。南韓國會29日指出，他很有可能指定親妹、勞動黨第一副部長金與正為正式繼承人。

北韓11日舉行勞動黨政治國會議，12日舉行最高人民會議。南韓國會立法調查處29日發布最新報告《北韓黨政治國會議及最高人民會議第14期第3次會疫分析及啟示》，針對金與正被任命為政治國候補委員一事分析指出，「金正恩將金與正的地位及角色擴大至『黨中央』，可能強化『白頭血統』的統治權。」

根據這份報告，金與正年初起便經常代表金正恩，對南韓或美國發表談話，「2020年成為獨立的政治主體」，實際上已經登上負責勞動黨唯一指導體系的「黨中央」職位，預告她的權力未來將擴大至白頭血統正式繼承人的可能性。

但報告也提到，金與正目前只是政治國候補委員，欲馬上取得繼承人的地位仍有困難，需待金正恩露面後公開發表，將她列為接班人。

《朝鮮日報》指出，北韓前任領導人金正日1974年2月11至13日在黨中央委員會第5期第8次全體會議中，被指定為國父金日成的繼承人。官媒《勞動新聞》事後首度使用「黨中央」稱呼他，金正恩2010年被金正日指定為接班人後也是如此。

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