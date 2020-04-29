永昕售出LusiNEX總價金上看5億元　全力衝刺CDMO業務

▲永昕董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



永昕生醫（4726）今（29）日宣布與全球前百大製藥公司Gedeon Richter Plc.（FRA：RIG2）簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元（約5億台幣）轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果等予Gedeon Richter。

永昕表示，除已收取的議約金200萬美元外，Gedeon Richter將依約支付300萬美元的簽約金，而永昕後續分階段完成資產轉讓、取得相對應款項，並依會計準則逐期認列營收，對公司營運與財務層面均已產生正面助益，更將擴大生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）整體營運規模增加獲利。



永昕指出，LusiNEX為永昕自行開發的Actemra/ RoActemra的生物相似藥產品。Actemra/ RoActemra為羅氏大藥廠（Roche）旗下用於治療類風濕關節炎的第二線用藥，其全球銷售額超過24億美元。

永昕說明，由於有案例顯示Actemra對新冠肺炎患者有治療效果，目前美國FDA已核准Roche進行臨床三期試驗，測試Actemra對於新冠肺炎患者的療效。

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永昕補充，LusiNEX在2018年底完成臨床一期解盲，數據結果顯示與原廠Actemra達到生體相等性，因應永昕2.0轉型專注於CDMO業務的策略，永昕在2019年起積極推動LusiNEX的授權或出售，經過一年的努力，順利與匈牙利生物相似藥龍頭Gedeon Richter公司，簽訂資產銷售合約。



永昕董事長林榮錦表示，永昕力求轉型並射出策略三箭，包括從DNA到GMP的一站式服務平台、擴建產能以滿足國際客戶需求、爭取自主開發產品授權或出售來創造金流，轉型效益逐步彰顯且資源陸續到位，未來永昕將積極搶佔全球CDMO市場，並在4年內成為供應全球市場的生物藥基地。



永昕總經理陳佩君表示，Gedeon Richter是歐洲知名的藥物開發暨銷售的上市公司，對LusiNEX展現高度的興趣及信心，自2月簽訂LusiNEX備忘錄保留優先談判權後，雙方持續洽談合約細節，並在很短的時間內即達成共識。

陳佩君指出，永昕自2013年即投入LusiNEX的開發，如今能夠成功售予國際大廠，是所有同仁努力的結果，並由衷相信LusiNEX未來在Gedeon Richter的推動下，將順利在最短的時間內進入臨床三期及上市，造福病患。