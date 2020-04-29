中東多國「幫北韓洗錢」大爆：金正恩早已陷入腦死！

▲北韓領導人金正恩神隱多日遲遲未現身。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩驚傳因心血管手術失敗，身體狀況不樂觀，然而北韓官方至今不願對此正面回應。前日本外務省主任分析官佐藤優28日就在節目上爆料，儘管美國與南韓紛紛間接表示「金正恩身體狀況良好」，但根據他所掌握的可靠消息指出，金正恩早已陷入腦死。

前外務省主任分析官佐藤優28日參加由森田耕次主持的節目The Focus時透露，雖然美國與南韓紛紛誘導外界「相信」金正恩還健在，但是這樣的說法卻跟他獲得的消息大大相反。佐藤表示，他手上擁有來自某些阿拉伯國家的消息，由於這些國家經常參與北韓的洗錢活動，因此掌握許多北韓的內部消息。這些消息來源稱，金正恩目前已經陷入腦死狀態。不過他也補充道，這些消息都還未獲得證實。

▲金正恩遭各界懷疑，早已病倒。（圖／朝中社）



佐藤提到，雖然目前各情報機關的看法都不一致，但是不論是南韓或是美國都不斷對外強調「金正恩尚健在」，這樣的說法也讓他感到「特別在意」。尤其是川普曾說，「我希望他沒事。」佐藤解讀，這可能代表金正恩已經病危。

事實上，金正恩11日在勞動黨中央委本部廳主持黨政治局會議，北韓官媒12日登出他最後一次現身的照片後，金正恩就再也沒有出現在公開場合，甚至連15日爺爺金日成冥誕的太陽節都未出席，直接缺席參拜儀式，因此引發外界臆測，金正恩本人健康是否出了狀況。

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