防疫慢半拍惹民怨！日媒民調：66%民眾反對「安倍4連任」

▲新冠肺炎恐成為日本首相安倍晉三四連任黨魁路上的絆腳石。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

亞洲新冠肺炎爆發初期，日本一直不願正視國內疫情發展，直到東京奧運確定因疫情延後1年舉辦後，政府才開始著手防疫政策，導致疫情一路失控，甚至在16日宣布全國進入緊急狀態。然而安倍慢半拍的防疫政策引發大眾不滿，根據《朝日新聞》民調顯示， 有66%的民眾反對安倍4度連任黨魁。

日本《朝日新聞》 報紙版3月上至4月中針對「憲法與政治意識」進行全國民意調查，其中便問到了「是否贊同自民黨修改黨章，讓安倍晉三四連任黨魁」，其中有高達66%的民眾投反對票，僅26%贊成。而原本就支持目前內閣的民眾中有36%反對安倍連任，56%贊成；不支持目前內閣的民眾有94%反對連任，僅3%贊同連任；支持自民黨的民眾也有46%反對，48%贊成；無黨派民眾則有高達73%反對，僅16%贊成。

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



至於支持安倍黨內對手石破茂的民眾中，更有高達81%的民眾反對他連任。另一方面，岸田文雄的支持者中則有62%反對，35%贊成；官房長官菅義偉的支持者則有51%反對，43%贊成。

另一方面，安倍晉三日前參加眾議院本會議接受備詢時，被無黨籍議員柚木道義以「與其花費人民466億（約為新台幣128億）的納稅錢，不如將稅金用在醫療、商家停業補償或是現金補助上」，質疑布口罩政策的實用性，沒想到安倍晉三竟答道，他認為布口罩政策「合乎道理」，執意強行該政策。

當柚木道義直接向安倍挑明，「日本政府在此次新冠肺炎疫情中，防疫政策慢半拍，是否應該要誠實地向全國民道歉」時，但安倍卻表示，「就客觀事實而言，說我們（的防疫措施）比其他國家慢，實在有失公允。」讓許多日本網友聽了忍不住酸，「偉栽總理大人」。