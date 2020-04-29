美股道瓊下跌32點　台指期開盤上漲72點

▲美股道瓊下跌 32.23 點。台指期今（29）日開盤上漲 72 點，來到 10,655 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國消費者信心 4 月份暴跌至 2014 年以來新低，美企陸續放棄或撤銷財測，加上美國新冠確診逾百萬例等多項利空消息之下，美股四大指數同步收跌。回頭看台指期今（29）日開盤上漲 72 點，來到 10,655 點。

美股道瓊指數下跌 32.23 點，或 0.13%，收 24,101.55 點。標普 500 指數下跌 15.09 點，或 0.52%，收 2,863.39 點。那斯達克指數下跌 122.43 點，或 1.40%，收 8,607.73 點。費城半導體指數下跌 11.83 點，或 0.69%，收 1,713.21 點。

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Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 指出，目前股市資金從科技股流出，轉而流入對經濟敏感的價值型股票，這些股票價格跌幅最大，美國正在重新開放，經濟開始再次增長，這種感覺導致了類股的輪動。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師 Sameer Samana 表示，現在類股輪動正在進行中，但問題是，不確定這是一種持久的轉動，還是一種反趨勢變化。

截至今早8：47，台指期上漲 64 點，來到 10,647 點。