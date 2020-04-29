金正恩妹火辣抨擊美媒捏造假新聞「UFO事件也一樣」　怒嗆：都去死一死

▲金正恩胞妹金與正，言詞作風火爆。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

即便美國及南韓都出面說明金正恩平安無事，全球對於北韓領導人的「駕崩內幕」仍熱烈討論。金正恩生死牽動國際和地緣政治，其妹妹金與正便在推特上砲轟《福斯新聞》捏造假新聞，幫助美國轉移國內疫情輿論壓力，做法就和五角大廈發布UFO影片如出一轍，更爆氣詛咒「這種假新聞媒體去死吧」！

當金正恩生死成謎的消息傳出之初，金與正26日就在推特上呼籲，「世界應該關注COVID-19（2019新型冠狀病毒），而不是假新聞」，雖未提及金正恩或北韓等字眼，但意思明顯。

隨著「中朝列車已經停駛數周」，以及熟悉北韓的資深記者假定火車停元山市過久，「金正恩肯定死亡」，還有「中國醫療團隊證實金正恩手術失敗」等眾多說法湧出，金正恩議題持續博取各大社群平台使用者的眼球。





▲金與正怒嗆捏造假新聞的美國媒體不負責任。（圖／達志影像／美聯社）

美國五角大廈更於美東時間周一（27日）公布3段UFO的影片，罕見證實其中一段影片是2004年的事件，另外2則是2015年1月的事件。對此，金與正也在同天發推，抨擊美國媒體在捏造完金正恩死訊的假新聞後，現在又開始找別的東西來轉移輿論壓力，企圖讓人們的注意力從新冠肺炎疫情上移開，「這種假新聞媒體應該都去死一死」！

金與正甚至轉發美國總統川普的推文「假新聞是全球公敵」，並寫下「感謝您的迴響」。其實她在推特底下對網友留言的回覆更嗆辣，當網友問到「金正恩何時舉行葬禮」，她回答「在你葬禮結束之後」。

金與正痛批媒體應該要負責任，審慎篩選消息來源，而不是捕風捉影。她直指西方媒體都針對北韓，但此舉和北韓準備要發展更和平關係的理念相違背。

不過川普27日曾表示自己清楚金正恩的情況，「希望他平安無事」；南韓《朝鮮日報》也報導美、韓偵測衛星，都拍到金正恩在渡假勝地元山市騎馬，和玩水上活動。

慣於封鎖消息的北韓儘管多次「闢謠」，卻也都是間接證據，遲遲不見金正恩本人出現在鏡頭前。加上駐外30年的叔叔金平日突然回國，也引起國際關注，是否準備回來接班。