紐約確診女醫痊癒返鄉「不敵身心崩潰」享年49歲　老父痛心：她是個英雄

▲蘿兒娜（Lorna Breen）成功從疫病中痊癒，但不敵過勞和心理崩潰而走上絕路。（圖／翻攝自推特「Victoria Brownworth」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國至今累計破百萬確診病例中，紐約就有30萬名病患，在紐約市醫院工作的醫生蘿兒娜（Lorna Breen），因長期暴露在高風險環境下也感染了新冠肺炎，痊癒後不敷醫院的高壓工作量，返回維吉尼亞家鄉休養數周，最終敵不過絕望的壓力，選擇自殺身亡。

CNN引述蘿兒娜父親布林（Philip Breen）的說法，49歲的蘿兒娜生前在紐約長老會醫院系統，以及哥倫比亞大學醫學中心工作，自美國疫情爆發以來，蘿兒娜就和同事們在急診室第一線奔波。

蘿兒娜曾向父親描述醫院的繁忙景象，她的同事每天工作18個小時，只能在走廊補充睡眠，而醫院負荷量瀕臨崩潰的狀態下，連救護車都無法順利進來。在高壓高危險的環境下持續工作數個禮拜，蘿兒娜也感染了新冠肺炎，必須暫時退下來休養。

等到痊癒之後，蘿兒娜再次返回前線工作，但身體還虛弱的她，並沒有辦法負荷每日值班12小時的工作量。後來醫院同事到她家中，說服她應該先返回維吉尼亞的家鄉休養，因為她大部分的家人都在那裡，可以幫忙就近照顧。

蘿兒娜回到家鄉後，很快就因為長期過勞引發的不適而被送入當地醫院，她的媽媽也是該院的醫生。再經過幾個禮拜，蘿兒娜回到媽媽家養病，直到事發一周以前，她才剛去到姊妹位於夏律第鎮（Charlottesville）的家中住下來，之後在美東時間周日（26日）選擇自殺身亡。

▲前線醫護人員工作壓力難以想像。圖為布魯克林醫學中心一群醫護聚集在大門口，等著領取紐約市警局為他們買來的愛心午餐。（圖／路透）

夏律第警方在一則新聞稿中解釋，發現情況後，當天就立刻把蘿兒娜送往維吉尼亞大學醫院救治，但因為她自殘的傷口過深，最終仍只能宣告死亡。

「前線的醫護專家和人員，不論身理或心理，對最近爆發的疫情都不是完全免疫的」，警察局長布雷克尼（RaShall Brackney）表示，「這些醫護人員在每天的例行工作中，已經處在極端的高壓和環境底下，而新冠病毒又加重了他們的負擔。」

與蘿兒娜共事過的幾間醫院都發表聲明，「文字無法表達我們失去的痛楚」，他們也讚揚她曾經為前線醫院帶來的正面影響，「在這個早就是極端艱難的時刻，我們關心的是她的家人、朋友和同事，在得知這項消息之後，如何給予幫助。」

同樣是醫生的布林告訴CNN記者，女兒蘿兒娜是個英雄，也以英雄之姿死去，「她下到的壕溝裡去，死在前線敵人的手上。」他說女兒熱愛紐約這個大城市，怎樣也不想要在其他地方住下，「她喜愛她的同事們，也為了他們盡心盡力」，「我只希望人們能知道，她是一個多麼特別的人。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995