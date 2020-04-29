　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約確診女醫痊癒返鄉「不敵身心崩潰」享年49歲　老父痛心：她是個英雄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲在紐約市醫院工作的醫生蘿兒娜（Lorna Breen），壓力崩潰選擇自殺身亡。（圖／翻攝自推特）

▲蘿兒娜（Lorna Breen）成功從疫病中痊癒，但不敵過勞和心理崩潰而走上絕路。（圖／翻攝自推特「Victoria Brownworth」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國至今累計破百萬確診病例中，紐約就有30萬名病患，在紐約市醫院工作的醫生蘿兒娜（Lorna Breen），因長期暴露在高風險環境下也感染了新冠肺炎，痊癒後不敷醫院的高壓工作量，返回維吉尼亞家鄉休養數周，最終敵不過絕望的壓力，選擇自殺身亡。

CNN引述蘿兒娜父親布林（Philip Breen）的說法，49歲的蘿兒娜生前在紐約長老會醫院系統，以及哥倫比亞大學醫學中心工作，自美國疫情爆發以來，蘿兒娜就和同事們在急診室第一線奔波。

蘿兒娜曾向父親描述醫院的繁忙景象，她的同事每天工作18個小時，只能在走廊補充睡眠，而醫院負荷量瀕臨崩潰的狀態下，連救護車都無法順利進來。在高壓高危險的環境下持續工作數個禮拜，蘿兒娜也感染了新冠肺炎，必須暫時退下來休養。

等到痊癒之後，蘿兒娜再次返回前線工作，但身體還虛弱的她，並沒有辦法負荷每日值班12小時的工作量。後來醫院同事到她家中，說服她應該先返回維吉尼亞的家鄉休養，因為她大部分的家人都在那裡，可以幫忙就近照顧。

蘿兒娜回到家鄉後，很快就因為長期過勞引發的不適而被送入當地醫院，她的媽媽也是該院的醫生。再經過幾個禮拜，蘿兒娜回到媽媽家養病，直到事發一周以前，她才剛去到姊妹位於夏律第鎮（Charlottesville）的家中住下來，之後在美東時間周日（26日）選擇自殺身亡。

▲▼布魯克林醫學中心一群醫護聚集在大門口，等著領取紐約市警局為他們買來的午餐。（圖／路透）

▲前線醫護人員工作壓力難以想像。圖為布魯克林醫學中心一群醫護聚集在大門口，等著領取紐約市警局為他們買來的愛心午餐。（圖／路透）

夏律第警方在一則新聞稿中解釋，發現情況後，當天就立刻把蘿兒娜送往維吉尼亞大學醫院救治，但因為她自殘的傷口過深，最終仍只能宣告死亡。

「前線的醫護專家和人員，不論身理或心理，對最近爆發的疫情都不是完全免疫的」，警察局長布雷克尼（RaShall Brackney）表示，「這些醫護人員在每天的例行工作中，已經處在極端的高壓和環境底下，而新冠病毒又加重了他們的負擔。」

與蘿兒娜共事過的幾間醫院都發表聲明，「文字無法表達我們失去的痛楚」，他們也讚揚她曾經為前線醫院帶來的正面影響，「在這個早就是極端艱難的時刻，我們關心的是她的家人、朋友和同事，在得知這項消息之後，如何給予幫助。」

同樣是醫生的布林告訴CNN記者，女兒蘿兒娜是個英雄，也以英雄之姿死去，「她下到的壕溝裡去，死在前線敵人的手上。」他說女兒熱愛紐約這個大城市，怎樣也不想要在其他地方住下，「她喜愛她的同事們，也為了他們盡心盡力」，「我只希望人們能知道，她是一個多麼特別的人。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
「12萬人捐口罩」名單曝光！捐款數量讓人傻眼：是在哈囉
快訊／台中男持刀刺妻再自殺！1死1重傷
勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　最快3
戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中東多國「幫北韓洗錢」大爆：金正恩早已陷入腦死！

南韓國會：金與正登「黨中央」將成北韓正式繼承人！　就等金正恩宣布

紐約確診女醫痊癒返鄉「不敵身心崩潰」享年49歲　老父痛心：她是個英雄

蔡英文登上荷蘭大報！獲讚「領先全球防疫」：第一個做出有效回應的領導者

「金正恩妹」抨擊美媒捏造假新聞「UFO事件也一樣」　自介洩底：假帳號

尼斯湖水怪史上最大直擊！2分鐘「超清晰畫面」曝光：浮在水面悠哉游泳

北韓人不知領導人消失！一聽到金正恩「馬上掛電話」　脫北者：都不敢討論

全球311萬人染疫21萬死！義大利成第3個「破20萬確診國家」　法國重症患者續減

WHO強調台灣1年出席8場會議「算多了」　口譯哥打臉：每年數百場7成拒台參加

白宮防疫顧問憂「疫情再爆發」　川普駁：美國防疫能量強　秋天再來也不怕

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

中東多國「幫北韓洗錢」大爆：金正恩早已陷入腦死！

南韓國會：金與正登「黨中央」將成北韓正式繼承人！　就等金正恩宣布

紐約確診女醫痊癒返鄉「不敵身心崩潰」享年49歲　老父痛心：她是個英雄

蔡英文登上荷蘭大報！獲讚「領先全球防疫」：第一個做出有效回應的領導者

「金正恩妹」抨擊美媒捏造假新聞「UFO事件也一樣」　自介洩底：假帳號

尼斯湖水怪史上最大直擊！2分鐘「超清晰畫面」曝光：浮在水面悠哉游泳

北韓人不知領導人消失！一聽到金正恩「馬上掛電話」　脫北者：都不敢討論

全球311萬人染疫21萬死！義大利成第3個「破20萬確診國家」　法國重症患者續減

WHO強調台灣1年出席8場會議「算多了」　口譯哥打臉：每年數百場7成拒台參加

白宮防疫顧問憂「疫情再爆發」　川普駁：美國防疫能量強　秋天再來也不怕

鞋王寶成「扯招」吃定台灣廠商　業者怒飆鐵血公主：有沒有搞錯

日職／養樂多最老開幕戰先發　石川雅規加練新球路

茶香、螢光伴舞靜享山林野趣！南投鹿谷小半天推「賞螢茶席」

新冠肺炎疫情影響發酵　FIBA預計出現資金缺口

柯爾曝勇士已進入休賽季模式　選秀頭號目標鎖定狀元熱門威斯曼

森林系水管屋秘境！淡水夢幻玻璃屋咖啡廳　能登超萌樹屋賞美景

難擋疫情！海盜暫緩退休金制度　大聯盟首支砍福利球團

絕美帳篷酒吧裡觀星！特搜綠島必嚐美食　還有爆漿卡士達鹿蛋燒

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！　重提13年前邪門巧合…KID罕見變臉冒詭異反應

疾管署68筆公務信箱「帳密外洩」　莊人祥：帳號都已停用

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

英媒爆：金與正是「等待繼位的暴君」

日本黑道拒領補助　霸氣理由曝光

捷克參議長訪台前猝逝　遺孀驚爆內幕

美國破百萬確診！出現首隻「染疫寵物犬」

帶頭示威反禁足　公民領袖確診

北韓人不知領導消失！聽到金正恩「馬上掛電話」

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

記者推測「金正恩肯定身亡」　火車停元山不對勁

WHO會議「台灣7成被拒」　口譯哥戰世衛官員

敘利亞油罐車爆炸40死　土耳其控庫德民兵

更多熱門

相關新聞

肉麻詩作歌頌抗疫...網友痛罵是非不分！

肉麻詩作歌頌抗疫...網友痛罵是非不分！

新冠肺炎（COVlD-19）爆發後，大陸出現不少歌頌詩詞或報導，其中，發行量最大的中學生報紙《中學生導報》，刊登一首題為「新冠病毒終於哭了」的詩作，稱「我要回到美國去…回到美國我就到家了」等。引起網友批評，引導學生是非不分。《中學生導報》編輯部28日發出最新聲明，從未出刊這篇新詩，「報刊號遭到盜用。」

鍾南山：美國確診、死亡數是中國10倍

鍾南山：美國確診、死亡數是中國10倍

「金正恩妹」嗆美媒捏造假新聞　自介洩底：假帳號

「金正恩妹」嗆美媒捏造假新聞　自介洩底：假帳號

川普駁「疫情二爆」：防疫強　秋天再來也不怕

川普駁「疫情二爆」：防疫強　秋天再來也不怕

消費者信心指數疲弱　美股收黑

消費者信心指數疲弱　美股收黑

關鍵字：

美國北美要聞紐約

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

忍住不上床就有300萬入袋！

狄鶯1個月暴肥13公斤！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面