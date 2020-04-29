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北韓人不知領導人消失！一聽到金正恩「馬上掛電話」　脫北者：都不敢討論

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▲▼北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃可昀／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱第17天，各國對他的生死仍諸多揣測，儘管這已經是國際廣泛討論的大事，北韓當地人卻對此閉口不談，甚至很多人不知道金正恩已消失多日，當局幾乎封鎖了所有訊息。

據《路透社》報導，兩名脫北者透露，他們在北韓的親戚不知道金正恩已經從公眾視野消失2周，一提及此話題就很敏感，家人都不想討論或猜測，甚至一聽到金正恩的名字就趕快掛掉電話，因為國家領導人的健康狀況是北韓機密，私下評論或揣測會引來報復。

▲▼北韓金正恩25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲北韓人不敢討論金正恩的話題。（圖／朝中社）

59歲的李順熙表示，她前幾天和姊姊與姪女通過電話，「她們對金正恩的報導與健康狀況一無所知」，聽聞傳言的當下態度也表現得小心翼翼，不敢正大光明地討論，可見北韓人對於現況的了解很有限，也不想要查清真相，當局更不打算透露太多有關金正恩的資訊。

負責北韓事務的南韓官員曾透露，金正恩很有可能為了躲避新冠肺炎，才缺席4月15日的祖父金日成冥誕，2004年脫北的金興光也和兩位北韓家人討論過這項猜測，但對方完全沒聽過這些報導，還警告他「不要被謊言耍了」。與脫北者合作的自由組織負責人帕克（Sokeel Park）指出，北韓人很謹慎地意識到，如果沒有用燦爛的讚美來評論金氏一家，而是私下討論領導人的傳言，很有可能會害自己與家人受到懲罰，沒有人願意冒此風險。

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