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鞋王寶成爆危機！耐吉等大廠「斷崖式砍單」　鐵血公主關廠7招求生

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圖、文／鏡週刊

受新冠肺炎疫情衝擊，寶成集團面臨成立51年最大危機，執行長蔡佩君祭出減薪、延遲貨款、優退等7大手段求生，卻仍深陷危機風暴。本刊調查，寶成２大獲利引擎受疫情衝擊，雙雙熄火。製鞋的２大客戶Nike（耐吉）、adidas（愛迪達）今年大砍單，中國湖北廠、越南西寧廠傳將關廠；而被寶成視為轉型契機的寶勝國際，一度有近8,000間大陸門市歇業，目前雖陸續營業，賣場卻唱空城計沒人潮，有鐵血公主稱號的蔡佩君能否力挽狂瀾倍受關注。

新冠肺炎衝擊經濟，讓鐵血公主蔡佩君祭出6大鐵腕措施救公司。 

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▲新冠肺炎衝擊經濟，讓鐵血公主蔡佩君祭出6大鐵腕措施救公司。 （圖／鏡週刊提供，下同）

上週四（4月23日），寶成旗下的「YYsports竹科概念店」低調在新竹開幕，僅員工在場，這是寶成執行長蔡佩君轉型計畫的關鍵一環，該家結合販賣運動商品、提供健身器材和健身體驗的複合店，被視為未來獲利的武器，也是寶成繼製造、零售業後，跨足健身服務產業的集團第3隻腳。

「YYsports竹科概念店」是寶成在台灣首間的示範旗艦店，本該大張旗鼓開幕，未料新冠肺炎疫情爆發，衝擊經濟，全球運動賽事暫停，運動品牌也緊急砍單，就在開幕前2天，寶成宣布自六月放無薪假、主管減薪1成的震撼彈，也讓「YYsports竹科概念店」開幕蒙上陰影。

本刊調查，全球鞋業代工龍頭寶成，去年生產3.22億雙鞋子，全世界每賣出的5雙運動鞋中，就有1雙來自寶成，包括Nike、adidas、Reebok等知名品牌運動鞋都是寶成客戶，去年營收逾3,000億元，其中鞋類製造占近6成。但受疫情重挫，寶成第一季營收就只剩594.61億元，較去年衰退逾22％，深陷創業51年來最大的危機風暴。

面對疫情不知何時停歇，寶成蔡家第二代、集團執行長蔡佩君3月底緊急和高層主管開會，鐵腕祭出「禁止加班、限制員工差旅、安排員工優退、不調薪、精簡人力、停止新產線投資和延後付款給供應商」7大減少開支的手段，盼能度過難關。

寶成發言人何明坤說明，寶成內部的確有因應措施，希望員工和供應商能共體時艱，度過難關；大陸湖北廠因疫情迄今仍未復工，越南西寧關廠一事不清楚，東南亞部分工廠雖已復工，卻苦無原物料，也無法運作。寶成高層也替蔡佩君緩頰說，「寶成共有36萬名員工，所以Patty才調整人事，希望能帶領寶成度過寒冬，休假6天總比休假30天要好。」


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