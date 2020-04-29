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社會 社會焦點 保障人權

鄰居內褲對著我！他門口掛爺爺遺照反擊：師父說等孩子7歲再撤才可保平安

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▲▼老人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林女指控，進出門均會撞見對方的先人遺照，因此罹患焦慮症及憂鬱情緒的適應障礙症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名林姓女子發現對門陳姓男鄰居，將祖先遺照、雜物放在樓梯和走廊，她因此提告請求「排除侵害」，並求償5萬餘元損害賠償以及80萬元精神慰撫金。而陳則稱，是用民間信仰請祖先保佑，「師父說等孩子7歲再撤照片。」法官則判陳得清除遺照、雜物。

判決指出，2019年7月至8月間，林女屢次發現陳男放的遺照和雜物。她指控，按親人遺照一般均供奉在自己家中，但陳卻一反常情，故意將先人遺照設置在家門口，且刻意對著她的建物，造成她進出門均會撞見遺照，以致每日心神遭受極大的傷害及干擾，不得安寧，因此罹患焦慮症及憂鬱情緒的適應障礙症，至今根本無法安心入住，更遑論出租他人。

林女控訴，陳男此等異常行為動機及目的，就是要利用一般人對陌生往生者遺照的忌諱、嫌惡及恐懼心理，故意在其家門口設置遺照及香案詛咒她，致使她既無法安心入住，也難以出租他人，最後迫使她建物低價出賣給陳。她因此請求房貸本息損失、租金損失等5萬餘元，以及80萬元精神慰撫金。

▼對門鄰居打官司。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲門（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而陳男則辯稱，因對門建物前屋主曾在牆壁掛著內褲對著他，導致他家運風水變差，家人請教半仙（乩童），用民間信仰療法請祖先保佑，才會掛貼爺爺照片；雖前屋主已搬離，但他問過師父，「師父說現在不要撤祖先照片，說等孩子7歲再撤才可以保平安。」他指，等兒子再大個2歲就會安心取下了，此為他的宗教信仰。

但新北地院法官認為，被告貼掛祖先遺照的牆面，屬該大樓全體所有權人共有，且將遺照掛於原告建物的對門，難謂無以背於善良風俗方法，加損害於他人之故意，此行為應同時構成《民法》第184條第1項後段侵權行為，且非得以宗教信仰為藉口而解免其責，判得清除遺照和雜物。法官說，至於原告的其他請求則駁回。全案可上訴。

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