美國破百萬確診！出現全美首隻「染疫寵物犬」　巴哥早上突失去食慾

▲巴哥「溫斯頓」確診新冠病毒 。（圖／翻攝自「YouTube」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國於美東時間周二（28日）確定染疫人數破百萬，而北卡羅來納州（North Carolina）也傳出一隻巴哥家犬確診新冠肺炎。當地媒體報導，據信這是美國第一例確定染疫的犬隻。

北卡羅來納當地新聞台「WRAL-TV」指出，教堂山（Chapel Hill）住宅區一隻名為「溫斯頓」（Winston）的巴哥犬，接受杜克大學進行的「疑似感染的分子與流行病學研究」後，驗出新冠肺炎陽性。

研究團隊認為，這可能和溫斯頓過去一段時間都暴露在高風險環境有關，因為牠的主人一家人幾乎都染疫，包括父親、母親，和一個兒子，只有女兒檢驗呈陰性。

▲巴哥與一家人。（圖／翻攝自「YouTube」）

母親表示，若熟悉巴哥的人就知道，牠們其實非常貪吃，而牠們咳嗽和打噴嚏的方式也比較奇怪，所以當一天上午溫斯頓突然沒有食慾吃早餐，她才發覺情況有異。

一份給《福斯新聞台》（FOX News）的聲明中，研究團隊的發言人指出，他們相信這是在現有紀錄上，全美第一隻被驗出新冠肺炎陽性的犬隻。不過新冠病毒對家犬家貓的傳染性，仍有待冷靜研究和觀察，除了溫斯頓以外，家中另外一隻狗和兩隻貓都安然無恙。

截至台灣時間上午5點，美國累計確診人數100萬8066例、共5萬8126死，總篩檢人數562萬8374人。