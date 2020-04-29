捷克前參議長訪台前猝逝　遺孀指控：曾收到中國大使館恐嚇信

▲捷克參議院前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原擬2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝逝，柯佳洛的遺孀和女兒指控，總統齊曼和中國大使館威脅他不要訪台是導致他猝逝的原因。

捷克公共電視台（Česká televize）「168小時」節目26日報導，柯佳洛的女兒文索娃（Vendula Vinšová）受訪時表示，柯佳洛在1月14日總統府舉行的新年餐會後變了一個人，再也不講話。柯佳洛的遺孀柯薇拉（Věra Kuberová）也說，他變得心神不定，這種情況從來沒發生過。

柯佳洛當時從親中的總統齊曼（Miloš Zeman）手中拿到一封中國大使館的信。新聞網站Aktuálně曾在2月披露這封署名中國駐捷克大使館的信，中方在信中威脅柯佳洛如果訪問台灣，汽車製造商Škoda、經營消費金融的捷信集團（Home Credit）、佩卓夫鋼琴（Petrof）等仰賴中國市場的捷克大企業將付出代價。

1月17日，柯佳洛受邀到中國大使館參加農曆新年宴會，中國駐捷克大使張建敏私下跟他會談，再度施壓他不要訪問台灣。據柯薇拉轉述，柯佳洛表示，如果他堅持去台灣，張建敏說他就會被撤換。

3天後，1月20日，柯佳洛在辦公室猝逝。文索娃表示，醫生說，柯佳洛可能在17或18日就有心肌梗塞，當時他壓力顯然很大。「我對爸爸感到驕傲，他始終沒有改變立場」，她說，「我們相信他為這件事付出了生命」。

隨後，柯薇拉也在柯佳洛的遺物中發現來自中國大使館和捷克總統府的各一封信，威脅他取消訪台的計畫，讓她和女兒感到害怕。柯薇拉相信，這兩封信是造成柯佳洛猝死的原因。

柯薇拉接受今天日報（DNES）專訪時，重申稍早在電視上的指控，並強調柯佳洛訪台心意已決，參議院和業界人士也都準備好要同行，柯佳洛說過，「共黨統治的時代我都達成目標了，民主時代沒人能指使我」。

中國的威脅信震驚捷克政壇，總統、總理、參眾兩院議長等政府高層上月才在聯合聲明中譴責中國的威脅。柯佳洛的繼任者、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）27日宣布，將對這封信進行調查，讓真相水落石出，「為了柯佳洛和他的家人，也為了捍衛捷克的主權和自由」。

▲捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera，前左）曾出席我國慶酒會，和汪忠一合照。（圖／駐捷克代表處）