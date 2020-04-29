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第二波疫情將爆發！美首席顧問警告：新冠病毒肯定會「絕地大反攻」

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

▲新冠病毒不會從地球消失！美國專家預警。（圖／翻攝自unsplash）

記者許力方／綜合報導

「新冠病毒不會從地球上消失！」美國白宮首席傳染病情顧問安東尼佛奇（Anthony Fauci）28日在華盛頓受訪時坦言，即使疫情逐漸穩定下來，新冠病毒也肯定會捲土重來，「我們不可避免地將再度感染新冠肺炎」，他更向各州政府示警，不要太快重啟商業活動，以免疫情又回到數周前的狀況。

佛奇28日參加華盛頓經濟俱樂部（The Economic Club of Washington），被媒體問及，今年後期是否會迎來第二波疫情來襲？他堅定強調，「幾乎可以肯定新冠肺炎還會捲土重來」，即使美國病例漸漸穩定，但病毒不會從地球上消失，如果研究人員還沒有找到有效的方法抗疫，美國將再度陷入嚴重的疫情。

佛奇指出，目前疫情持續擴張，甚至到南非都能看到病例，「在我看來，我們將不可避免地再次感染新冠肺炎，甚至它永遠不會消失。」專家目前正在透過觀察南非等地區，進入較冷季節後，進一步研究新冠病毒的行為。

佛奇警告，當第二波疫情來襲時，人類如何應對、處理新冠病毒，將決定之後我們的命運，否則將不得不面臨「糟糕的冬季」。

▼佛奇認為，人類勢必將再度感染新冠肺炎。（資料照／路透）

▲▼美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▼台灣維持連3天0確診，維持429例確診。（圖／記者陳昱璇製）

▲▼429,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

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