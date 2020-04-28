世界Q2營收將再創高、訂單能見度到季底　看景氣「審慎沒有樂觀」

▲世界先進董事長方略 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

世界先進（5347）今（28）日舉行線上法說會釋出第二季財測，由於客戶需求穩定，加上新加坡出貨營收可全數認列，合併效益顯現，第2季營收估80-84億元之間，季增2%-7%，換言之，即使僅達低標也創單季新高。受到電源管理IC和大面板驅動IC需求強，訂單能見度到第2季底。

世界先進預估，在美元兌新台幣30：1假設下，第2季營收估80-84億元之間，季增2%-7%；毛利率31-33%；營益率落在19-21%，毛利率和營益率皆有機會優於第一季的19.23%。

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合併新加坡廠房帶來營收規模衝高，但也同時須面要啟用新廠對整體毛利率的干擾。世界先進財務長黃惠蘭表示，公司目標新廠對全年毛利率控制在5%以內，其中1.5%是匯率，3.5%是成本。新增的營業費用率預期在12%以內；全年所得稅率控制在17%。

展望後市，方略表示，考慮疫情，下半年不確定性非常巨大，「審慎但沒有樂觀」。從總體經濟面向，近期全球GDP都大幅下修至負成長，先進經濟體也是負數，因此沒辦法清楚界定下半年，因此對今年營收成長目標，無法提出預測。

黃惠蘭則表示，然而根據目前市況，電源管理IC和大面板驅動IC訂單能見度已經到第二季底。方略表示，短期內，還是有看到客戶強勁需求，但考慮不確定性，目前和客戶密切合作。

談到8吋晶圓後市，方略表示，長期對8吋需求有信心，然而疫情影響，加上半導體產業景氣和全球GDP的高連動性，然而進入第二季，不確定相對減少，歐美疫情有over the peak現象，樂觀來看，半導體供應鏈可以進入復甦，但無法確定未來是V型復甦還是U型復甦。

從疫情影響終端消費電子來看，方略表示，OEM端庫存較高，一旦經濟重啟，需求回溫，庫存就不顯得很高。

此外，因應新冠肺炎（COVID-19），世界先進在庫存和零組件備貨超前部署。方略表示，因為疫情影響航運，不時聽到缺料和斷料的可能性，為避免封城和鎖國影響供應鏈，第一季已針對關鍵原物料有拉高庫存動作，零件、材料、化學品皆包括在內，較為擔憂的品項可能提高雙倍庫存，從原本的3-4個月倍增至6-8個月，目前大部分都已經提前備貨完成。

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