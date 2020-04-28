勞動部安心即時上工放寬首日　雲嘉南符合資格率逾93％

▲雲嘉南分署長劉邦棟，呼籲有需要的勞工，可到各就業中心申請安心即時上工計畫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為協助勞工朋友度過疫情難關，勞動部安心即時上工計畫27日起放寬資格，申請登記日前1年有勞工保險或就業保險投保紀錄者即符合資格，離島及原住民地區，則不限資格，放寬首日雲嘉南有412人登記，385人符合資格，符合率達93.45 %。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，安心即時上工職缺是在中央機關及地方政府工作，目前雲嘉南共釋出3384職缺，包括台南市1268個，嘉義市757個，嘉義縣700個，雲林縣659個，累計至27日共有3047登記，1970人符合資格，437人已上工並陸續媒合中，工作多為文書處理、環境清潔消毒及防疫量測體溫等，劉邦棟說，希望有需求的勞工朋友前來申請，也協助公部門一起來防疫。

已上工的勞工小南，去年底因故離職，今年初找工作卻受到疫情影響，4個月來投遞近50封履歷都沒有下文，加上投資的股票慘跌，妻子當保母原本帶2個小孩也只剩帶1個，家裏還有孩子要養，原本雙薪家庭陷入經濟困境，小南說安心即時上工讓他可以馬上工作，多少補貼家用，目前他在公立學校做環境清潔的工作，雖然辛苦但感謝有這份工作。

有需求民眾可持身分證至居住附近的公立就業服務機構申請登記，審核資格後將由用人機關安排面試及上工，上工民眾每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給12640元，每人最長以補助6個月為限。

詳細職缺可上台灣就業通網站（https://s.yam.com/KQ9RR）查詢，或洽詢雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六及虎尾就業中心。

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