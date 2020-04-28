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好難搶！日本夏普口罩預購4萬盒　470萬人申請中籤率不到1%

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▲夏普啟動日本口罩產線　初期日產15萬片拚月底出貨。（圖／夏普提供）

▲夏普口罩。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海（2317）轉投資日本夏普（Sharp）今（28）日宣布，由於首波口罩開賣導致官網當機，因此第二波採預購抽籤制，雖然原本只有準備3萬盒口罩，但已提升到4萬盒，不過上網登記者已經超過470萬件申請，等同中籤率不到1%。

日本夏普這波口罩準備4萬盒，並在28日實施抽籤制，預計將在29日前以電子郵件通知中籤者，但是已登記卻沒抽到的民眾，可以不用重新登記，直接參加下一回合的抽籤，至於下次抽籤的時間將會在官網上進行公告。

請繼續往下閱讀...

受到新冠肺炎疫情影響，夏普在2月28日宣布要協助日本政府生產防疫所需的口罩，隨後獲得經產省補助增設口罩產線的設備經費，並在3月24日正式啟動在日本三重縣多氣郡多氣町的工廠口罩產線，初期產能為每日15萬片，目標是提升到50萬片的日產能，並順利在3月31日出貨。

日本夏普首波口罩在4月21日，透過旗下電子商務平台「SHARP COCORO LIFE」向日本民眾販賣口罩，每人限購一盒，內裝50片口罩售價為2980日圓（約840元台幣），並會向消費者收取660日圓（約185元台幣）的宅配費用，等於一片口罩約20元台幣左右，但仍是供不應求。

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