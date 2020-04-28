　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斥資129億元！日本發放「夾毛髮」口罩給孕婦　不良品達30萬個

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本首相安倍晉三,布口罩,日本口罩。（圖／路透）

▲日本發放的布口罩無法好好遮掩口鼻。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本政府為了抗疫，除了在4月16日發布全國緊急狀態令外，也接著在17日向國民發放布口罩。起初有民眾反應口罩尺寸太小，無法完整遮掩口鼻，日媒又在28日報導，這些口罩有很大的比例都是不良品，其中又以發放給孕婦的最為嚴重，總數50萬個裡就有多達30萬個是不良品，不僅是外表有汙損、黴菌，有些甚至還夾帶著毛髮。

《路透社》報導指出，日本政府斥資4.3億美元（約台幣129億元），向每戶家庭提供2片可以清洗以重複使用的布口罩，並以殘疾人士、孕婦等弱勢族群優先發放，然而發放給孕婦的50萬個被批評是有缺陷的產品。

根據NHK報導，厚生勞動省與負責口罩採購的經濟產業省對此進行協商，共同規畫未來的發放計畫，也下令負責生產布口罩的公司，要回收有缺陷的口罩並檢查。

針對口罩被批有缺陷一事，厚生勞動大臣加藤勝信在28日的記者會表示，確保孕婦使用的口罩品質事當務之急，「所有發放的口罩，安全性都將得到檢測與驗證。」

ET快訊
快訊／還有機會！大樂透連23槓...下期頭獎上看「8.3億元
老公呼呼大睡…陸女心死「抱幼女墜27樓亡」　家屬見屍：憂鬱症
錄影前和謝震武、莊瑞雄2大律師吵架！　他曝「背後原因」超傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斥資129億元！日本發放「夾毛髮」口罩給孕婦　不良品達30萬個

匈牙利南部暴發H5N8　政府撲殺350萬隻家禽...損失近1億元

19歲現役軍人是「N號房共犯」！　南韓陸軍首次公開嫌疑人身份

學生是AI界翹楚　「計算機視覺鼻祖」黃煦濤逝世　

預言全球經濟將損失數十兆美元　蓋茲基金會捐2.5億抗疫

金正恩傳病重！中國醫院證實「派團赴北韓」　送新冠肺炎試劑　

中澳爭端升溫…澳洲「絕不屈服」經濟制裁！貿易部長：中國需要我們

75萬噸馬鈴薯將被丟　比利時籲國人「1週吃2次薯條」

日本黑幫大佬「一身傲骨」拒絕政府疫情補貼　擔心影響組織聲譽

婆婆憂疫情「下跪求想跟兒子住」...但不要她和孫！人妻無奈：想離婚

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

斥資129億元！日本發放「夾毛髮」口罩給孕婦　不良品達30萬個

匈牙利南部暴發H5N8　政府撲殺350萬隻家禽...損失近1億元

19歲現役軍人是「N號房共犯」！　南韓陸軍首次公開嫌疑人身份

學生是AI界翹楚　「計算機視覺鼻祖」黃煦濤逝世　

預言全球經濟將損失數十兆美元　蓋茲基金會捐2.5億抗疫

金正恩傳病重！中國醫院證實「派團赴北韓」　送新冠肺炎試劑　

中澳爭端升溫…澳洲「絕不屈服」經濟制裁！貿易部長：中國需要我們

75萬噸馬鈴薯將被丟　比利時籲國人「1週吃2次薯條」

日本黑幫大佬「一身傲骨」拒絕政府疫情補貼　擔心影響組織聲譽

婆婆憂疫情「下跪求想跟兒子住」...但不要她和孫！人妻無奈：想離婚

中職／尼寇力8局無失分、王躍霖守成　曾總：終結者不固定

投資拍片驚傳遭騙匯180萬？　藝人澎恰恰報案警追吸金者

橫穿中國最大沙漠！新疆第3條沙漠公路全面復工　總長333公里

中職／8下左手擋球無大礙 尼寇力：我想要完投勝

勞動部安心即時上工放寬首日　雲嘉南符合資格率逾93％

霸氣！直播天王玩遊戲贏下保時捷　「拍賣250萬元」全捐流浪動物協會

快訊／還有機會！大樂透連23槓...下期頭獎上看「8.3億元」

阿公下南部2天1夜！　孝順汪癡情等門「屋外→田埂」背影惹鼻酸

中職／伍鐸跨季連15場先發無勝投　洪一中：僅失2分還不錯

中職／伍鐸5.2局失2分扛敗　跨季10連敗洋投新高

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞驚見亮點　網狂重播：我眼中只有「兄弟」

國際熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

就是這隻！雲南蝙蝠「體內病毒96.2％跟新冠病毒相似」

記者推測「金正恩肯定身亡」　火車停元山不對勁

流放海外30年　金正恩叔叔可能接班

即／南韓媒體：美韓偵測衛星捕捉金正恩到最新動態

金正恩發出賀電給南非總統

譚德塞自認防疫有成　聽WHO建議的國家防疫較佳

美首名新冠肺炎死者「心臟破裂」

性侵犯塗屎拖審判　鞭刑24下照打

荷蘭駐台機構　改名：在台辦事處

《紐郵》稱台灣「專制」　駐紐辦事處回嗆

《紐郵》：台灣防疫專制！全民被追蹤

更多熱門

相關新聞

戴N95上體育課很悶！醫生媽急曝驚人真相

戴N95上體育課很悶！醫生媽急曝驚人真相

新冠肺炎肆虐之際，不少人戴起口罩防疫。不過，杭州一名女童近日和媽媽分享說，她在學校戴著口罩上體育課「覺得有點悶」，但卻有幾個同學還是戴N95，難道不覺得悶嗎？對此，有醫師表示，孩子心肺很稚嫩，功能一旦受損的話是不可逆的，並強調N95完全不適合孩子戴。

獨／火力支援12萬人海捐口罩援外！直擊國家隊「日產230萬片」

獨／火力支援12萬人海捐口罩援外！直擊國家隊「日產230萬片」

19歲軍人　韓陸軍公開N號房嫌犯

19歲軍人　韓陸軍公開N號房嫌犯

台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩

台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩

房新冠肺炎　百貨業者設除菌門因應

房新冠肺炎　百貨業者設除菌門因應

關鍵字：

口罩新冠肺炎孕婦日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面