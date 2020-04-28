以房養老申辦北北基破5成最夯　平均核貸金額765萬

▲根據金管會統計，截至今年3月底核貸4,272件，核貸額度239億元。（示意圖／視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

隨著高齡化社會來臨，政府近年來積極推動以房養老，金管會今（28）日公布「以房養老」統計，截至今年3月底核貸4,272件，核貸額度239億元，若以區域來看，其中北北基最熱門，核貸件數占全體件數的5成1左右，平均貸款額度765萬。

根據金管會統計，目前國銀辦理以房養老業務共有14家；截至今年3月底，核貸件數達4,272件，較去年同期的3,362件，一舉增加27.1%，核貸額度則為239億元，較去年同期的184億元，也同步成長29.9%，無論是件數或金額皆呈現成長態勢。

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觀察銀行核貸前5大銀行，合庫銀行以核貸件數1,697件、核貸額度99.7億元奪下冠軍寶座，排名第二的是土地銀行（核貸件數1,372件、核貸額度67.32億元），華南銀行（核貸件數745件、核貸額度36.2億元）則名列第3，而中小企銀（核貸件數209件、核貸額度14.45億元）、第一銀行（核貸件數155件、核貸額度13.37億元）位居第4、5。

另從辦理區域來看，其中北北基核貸件數2,170件、核貸金額166億元，平均貸款額度765萬居冠，再者是中彰投，核貸件數618件、核貸金額23億元，第三則為桃竹苗地區，核貸件數482件、核貸金額19億元。

統計也指出，女性核貸件數為2,362件，占比55.29%，男性則為1,910件、占比44.71%，顯示申貸情況又比男性踴躍而，而以房養老貸款人平均承作年限為20.9年。