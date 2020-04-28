疫情襲擊？國銀新南向第1季獲利衰退　新加坡大減逾7成最多

晟德（4123）轉投資公司澳優乳業今（27）日發布財報預告，預計今年首季營收達人民幣19.1億元至19.35億元，年成長25.7%至27.4%；歸屬母公司稅後淨利達人民幣2.61億元至2.71億元，年成長72.2%至78.8%；若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生的虧損，本業稅後淨利達人民幣2.9億至3億元，年成長達49.1%至54.2%。