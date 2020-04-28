疫情襲擊？國銀新南向第1季獲利衰退　新加坡大減逾7成最多

▲根據金管會統計，新加坡今年首季獲利達2.5億元，較去年同期的8.9億元，衰退72%。（圖／達志影像／美聯社）
記者紀佳妘／台北報導
金管會今（28）日公布國銀海外分支機構獲利，新南向18國今年第1季稅前盈餘為26.7億元，較去年同期減少15%，主要是新加坡獲利減少7成最多，其次為越南獲利衰退1成5。
根據金管會統計，本國銀行海外分支機構今年第1季在新南向18國整體獲利達26.7億元，較去年同期的31.5億元，減少15%。
金管會銀行局表示，國銀新南向今年首季稅前盈餘26.7億元，較去年同期減少4.8億元，主要是新加坡減少6.4億元占最多，其次為越南減少8.7億元所致。
隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情來勢洶洶，外界關注新南向國家首季衰退是否與疫情有關，銀行局指出，由於新南向國家受疫情影響的程度不同，可能要進一步從國家別來做分析。
觀察國銀在新南向市場獲利情形，柬埔寨今年前3月獲利7.9億元，較去年同期增加39%，成為最賺錢的新南向市場；其次為越南獲利7.4億元，年減15%；第三為澳洲獲利3.5億元，年增13%。
統計也指出，國銀在新南向國家設立的據點共226處，今年3月底新南向曝險總額為1兆7,327億元，年減12%，其中授信總額1兆1,147億元，年減11%，而投資總額6,180億元，年增14%。
此外，政府近年來積極推動新南向政策，金管會今年核准3家銀行申設辦事處，包括北富銀、合庫銀、兆豐銀，目前則有7件正在審核中，包括2家申設泰國曼谷代表人辦事處、1家申設柬埔寨金邊分行支行、1加申設越南河靜分行、1家申設越南胡志明代表人辦事處、1家印尼雅加達代表人辦事處、1家新加坡分行。