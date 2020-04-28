史上最受歡迎的勞工紓困方案！逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　70多萬人已受惠

▲自營作業者補貼3萬元新措施，上路9天以來，累計申請數突破82萬件，堪稱是史上最受歡迎的勞工紓困方案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者李錦奇／台北報導

勞動部首次開辦的「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，持續引來大批民眾搶辦，勞保局表示，累計上周一開辦以來，已經有82萬8654件申請。

勞保局表示，今天已經撥付補貼款給26萬1240人，預估明天還會有12萬9951人領到錢，接下來幾天，也會依照申請的順序，陸續入帳。

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換句話說，這項紓困方案開辦以來，已經吸引82萬多人申請，到了明天，一共有70萬2千多人，領到補助金3萬元，堪稱是史上最受歡迎的勞工紓困方案。

這項方案主要是要紓困沒有一定雇主的勞工，或是自營作業者，例如外送員、保母、自營的小型早餐店老闆等等，每人補助3萬元。

▲勞動部首次開辦的「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，要符合三個條件才能申請，且要透過職業工會申請。（圖／記者李毓康攝）

不過，這項方案也不是人人有獎，必須符合3個條件，也就是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。

要留意的是，民眾必須透過自己投保的職業工會，提出申請，舉例來說，如果是保母，就要向投保的職業工會申請；如果是其他行業，像是餐飲業，也得透過個別的工會提出申請，且勞保局受理申請時間只有1個月，4月20日開始到5月22日止。

換句話說，如果是有僱主的勞工或上班族，是不能提出申請的。

提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，7至14天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。

雖然申辦案，如雪片般湧入，但勞保局同仁還是不辭勞苦，加快腳步盡快審核，希望幫助勞工朋友度過疫情難關。