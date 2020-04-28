錢櫃執行長：消防設備絕對不能被隨意關閉　細節仍待釐清

▲錢櫃今日召開記者會。圖為董事嚴智徑（右）、執行長連福財（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者王曉敏／台北報導

錢櫃KTV林森店26日驚傳火災，釀多人死傷悲劇。錢櫃公司今（28）日下午首度召開記者會，錢櫃董事嚴智徑率主管群鞠躬道歉。對於外界質疑消防設備被關閉一事，錢櫃執行長連福財強調，設備是「不能夠隨便關閉的」。

錢櫃KTV林森店火警造成多人死傷，北市消防局清查現場發現，自動灑水設備、火警受信總機及各樓層排煙閘門等7項救命設備，竟然通通是關閉的，且陸續有前任及現任錢櫃員工透露，錢櫃的消防設施部分「從未開啟過」，令外界質疑此次火警實為「人禍」。

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錢櫃董事嚴智徑表示，設備關閉一事仍在調查，目前檢方已將相關物證帶回調查，錢櫃內部也透過詢問當日值班主管，積極了解相關細節。

嚴智徑指出，從基本事實面來看，包括3月30日的安檢及24日的聯合稽查，「以錢櫃門店來講，那個設備關閉是絕對不會過的。」至於前任、現任員工的爆料，嚴智徑表示將虛心以對，「因為就公司來講，我們停業就是希望把整個SOP重新檢視，包括設備安全及這次的情況。」

錢櫃執行長連福財也補充道，消防設備絕對不能夠隨便關閉，「這麼重要的安全設備我們絕對不能夠任意關掉。」對於安全門被關閉的質疑，他解釋，安全門從特定樓層推開可以出去，但由於怕煙囪效應的影響，所以門關閉之後，外側無法從安全門進入。

至於是否有定期的消防演練，嚴智徑強調一定有演練，但即使做了這麼多演練，還是會有疏漏，「造成人民損失及消費者受傷、社會不安，其實都是錢櫃此次要認真檢討且期待能夠認真改進的。」