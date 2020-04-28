仍有不肖商！貨運走私口罩運往香港　遭海關攔截13萬片

▲我國1月底禁止口罩出口，仍有不肖業者大量走私口罩出境，遭海關查獲。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

政府自1月底口罩禁止出口已經3個月了，根據關務署的統計資料顯示，4月仍有不肖業者走私口罩出國，其中一起遭海關扣留13萬片、另一起則是被扣留3000多片。關務署表示，現在國貿局跟調查局已經介入調查，包含該口罩是否為政府徵用的口罩、貨品來源等，並且依照海關緝私條例規定除了沒入之外，也會有刑責的問題。

關務署表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，為確保口罩供應國內所需，政府1月24日即已經宣布口罩禁止出口，至今已經達3個月。

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根據關務署統計，至4月27日止已經查獲旅客違規攜帶出境的超量的口罩計有62案，共計3萬1461片；以快遞及貨運方式違規出口管制類口罩則有2083案，查獲36萬5847片，這三個月來累計查獲量將近40萬片。

其中，海關在4月時仍查獲利用貨運走私口罩，其中4月中海關查獲13萬片運往香港的口罩防護墊，但因為具有耳掛所以仍視為口罩違規出口；另外，還有4月23日違規出口醫療用口罩，遭海關查扣3093片，將運往韓國。而業者走私口罩多是利用夾帶在貨櫃當中，企圖逃避查緝。關務署表示，這已形成「走私」口罩，都移請國貿局、調查局調查，並可能已經具有刑事責任。

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

至於4月9日起，經濟部國貿局也開放民眾申請輸出許可證以快遞或郵寄的方式寄給海外的配偶或者二等親的親屬，每人每兩個月可以寄30片口罩。

雖然有民眾抱怨，口罩「寄不出去」海關解釋主要是因為航班大幅縮減影響，導致郵遞時效有所延誤，尤其是美國影響最鉅，出口郵件即使收件多數寄網美國的郵包仍積壓在行由中心等待航班。

根據統計，自開放至27日已經有5萬3000多件郵包申請；而加計快遞則有13萬4000多件，海關已經核銷達11萬2000多件。關務署並表示，經濟部已經決定管制口罩到6月底，海關也會配合辦理。