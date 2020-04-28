　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

仍有不肖商！貨運走私口罩運往香港　遭海關攔截13萬片

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲我國1月底禁止口罩出口，仍有不肖業者大量走私口罩出境，遭海關查獲。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

政府自1月底口罩禁止出口已經3個月了，根據關務署的統計資料顯示，4月仍有不肖業者走私口罩出國，其中一起遭海關扣留13萬片、另一起則是被扣留3000多片。關務署表示，現在國貿局跟調查局已經介入調查，包含該口罩是否為政府徵用的口罩、貨品來源等，並且依照海關緝私條例規定除了沒入之外，也會有刑責的問題。

關務署表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，為確保口罩供應國內所需，政府1月24日即已經宣布口罩禁止出口，至今已經達3個月。

請繼續往下閱讀...

根據關務署統計，至4月27日止已經查獲旅客違規攜帶出境的超量的口罩計有62案，共計3萬1461片；以快遞及貨運方式違規出口管制類口罩則有2083案，查獲36萬5847片，這三個月來累計查獲量將近40萬片。

其中，海關在4月時仍查獲利用貨運走私口罩，其中4月中海關查獲13萬片運往香港的口罩防護墊，但因為具有耳掛所以仍視為口罩違規出口；另外，還有4月23日違規出口醫療用口罩，遭海關查扣3093片，將運往韓國。而業者走私口罩多是利用夾帶在貨櫃當中，企圖逃避查緝。關務署表示，這已形成「走私」口罩，都移請國貿局、調查局調查，並可能已經具有刑事責任。

▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

至於4月9日起，經濟部國貿局也開放民眾申請輸出許可證以快遞或郵寄的方式寄給海外的配偶或者二等親的親屬，每人每兩個月可以寄30片口罩。

雖然有民眾抱怨，口罩「寄不出去」海關解釋主要是因為航班大幅縮減影響，導致郵遞時效有所延誤，尤其是美國影響最鉅，出口郵件即使收件多數寄網美國的郵包仍積壓在行由中心等待航班。

根據統計，自開放至27日已經有5萬3000多件郵包申請；而加計快遞則有13萬4000多件，海關已經核銷達11萬2000多件。關務署並表示，經濟部已經決定管制口罩到6月底，海關也會配合辦理。

ET快訊
北投知名溫泉小開命喪錢櫃！家庭聚會遲未現身　老父接電話崩潰
妹子穿內衣見「9顆珍珠萌翻」　一查真相飆罵：超噁心！
快訊／錢櫃女店經理「最高金額」30萬交保+限制住居
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情衝擊？國銀新南向首季獲利衰退　新加坡大減逾7成最多

史上最受歡迎的勞工紓困方案！逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　已有26萬人受惠

仍有不肖商！貨運走私口罩運往香港　遭海關攔截13萬片

寶成無薪假方案出爐　基層員工六月起休四天估影響5000人

錢櫃執行長：消防設備絕對不能被隨意關閉　細節仍待釐清

平均每月加班快9天好苦！　全台白工功德族恐上看681萬人

5G新品加持！聯發科Q2淡季不淡　營收有望創單季新高　

錢櫃董事長練台生未出席記者會　經營團隊：他沒有打給北市府

錢櫃董事嚴智徑：練董未在火災後主動與北市府聯絡

錢櫃董事長練台生未出面　透過董事轉達傷痛與歉意

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

疫情衝擊？國銀新南向首季獲利衰退　新加坡大減逾7成最多

史上最受歡迎的勞工紓困方案！逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　已有26萬人受惠

仍有不肖商！貨運走私口罩運往香港　遭海關攔截13萬片

寶成無薪假方案出爐　基層員工六月起休四天估影響5000人

錢櫃執行長：消防設備絕對不能被隨意關閉　細節仍待釐清

平均每月加班快9天好苦！　全台白工功德族恐上看681萬人

5G新品加持！聯發科Q2淡季不淡　營收有望創單季新高　

錢櫃董事長練台生未出席記者會　經營團隊：他沒有打給北市府

錢櫃董事嚴智徑：練董未在火災後主動與北市府聯絡

錢櫃董事長練台生未出面　透過董事轉達傷痛與歉意

疫情衝擊？國銀新南向首季獲利衰退　新加坡大減逾7成最多

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

中職／桃猿牛棚被轟頻率高　曾豪駒：會有變動

劉品言壓制另一半有一套　自嘲：沒看過我這麼「必娶」吧！

瘦子單飛出輯自認「變了」...黑膠盲購破7千張：怕簽到得肌腱炎！

太陽花攻佔政院改判有罪　林飛帆：令人遺憾也難以贊同

西瓜縮角落…遭橘貓「眼神攻擊」10min　網笑：嚇到臉都綠了

邱琦雯古巴旅遊被「工裝男」電暈！　回台後才發現對方「大有來頭」

林口我最兇！撂10多名黑衣人恐嚇館長「索30張會員卡」　鐵粉下場曝

買26年大樓…怕貸款繳完「房子沒價值了」！　內行曝：地段是下手關鍵

財經熱門新聞

超過68萬人申請勞保局補貼3萬　預估26萬人明天可領到錢

錢櫃全台17門市歇業一週　罹難者每位發給1百萬補助金

全球製鞋龍頭寶成公告「不排除暫時關廠」　裕元Q1估淨損6000萬美元

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

開發金將公開標售　總部大樓

口罩國家隊再添22條新產線　沈榮津：五月中日產能衝1800萬片

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

不敵疫情！全球鞋王寶成無薪假本周與工會正式協商

觀光業估2024年全面恢復　雄獅王文傑：國民旅遊的機會來了！

元大原油正2溢價再暴衝達323%

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

台灣最大口罩國際捐助App上線　經濟部揭示四步驟捐助世界

LIVE／錢櫃大火第三天　經營團隊首度現身說明

新台幣匯率創近2個月新高！收盤升值5.5分　收30.025元兌1美元

更多熱門

相關新聞

五一假期嚴陣以待　花蓮連續5日266處大消毒

五一假期嚴陣以待　花蓮連續5日266處大消毒

花蓮縣為防範五一勞動連續假期疫情擴散，提前規劃4月30日至5月4日連假期間，針對人潮眾多及匯聚之處，加強公共場域防疫消毒措施。另針對國家級示警區「花蓮東大門夜市、七星潭風景特定區、新天堂樂園威秀影城、遠雄海洋公園、怡園渡假村、鯉魚潭（山）觀景台」等6處定期消毒，為鄉親及遊客的安全把關。

港「放寬檢疫令」　部分人員豁免...台籍客仍需14天檢疫

港「放寬檢疫令」　部分人員豁免...台籍客仍需14天檢疫

香港大部分公務員5月4日恢復正常上班

香港大部分公務員5月4日恢復正常上班

14天9片口罩有望增加？陳時中曝可能性

14天9片口罩有望增加？陳時中曝可能性

智慧局出六招組防疫IP國家隊　助攻業者搶進口罩國際盃

智慧局出六招組防疫IP國家隊　助攻業者搶進口罩國際盃

關鍵字：

口罩出口香港

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面