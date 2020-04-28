5G新品加持！聯發科Q2淡季不淡　營收有望創單季新高　

▲聯發科第2季估營運成長。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科今（28）日舉行線上法說會，展望第二季，儘管因疫情影響終端消費性電子需求，但5G新品發表將帶動營收成長，營收可望季增2%-10%，毛利率也維持在42.5%、正負1.5%之間的高檔水位。

聯發科執行長蔡力行釋出下季財測，因5G終端產品在第2季陸續推出，以美金對台幣匯率1比30計算，第二季營收預估在621億~669億之間，與前一季相比，約增加2%-10%，較去年增加1%-9%；營業毛利率預估為 42.5%，正負1.5%；含員工分紅之營業費用率預估為32.5%，正負誤差2%。

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展望全年，蔡力行表示，對於全球與中國大陸 5G 智慧型手機的出貨量看法不變，預估全球在1.7億至2億支之間；中國大陸市場占其中的1億至1.2億台。此外，中國大陸的5G布建如計劃進行中，目前仍在5G世代的初期，多家客戶順利導入聯發科產品，預期5G動能將延續，今年5G出貨量逐季增加。在4G方面，因市占率增加，第一季及第二季出貨穩定，唯因新冠肺炎疫情，下半年終端需求能見度尚低。

聯發科的5G單晶片備戰，高階手機部分，首款搭載天璣1000、支持多模5G與WiFi 6網路連線的智慧手機，已於第一季放量，更多搭載天璣1000晶片的手機，自第二季開始陸續發表。

中階市場方面，瞄準中階市場的天璣800系列手機已於第二季出貨，採用下一顆5G SoC的大眾市場機種也預期於第三季發表。蔡力行表示，在第二季底前，預期中國大陸的主要手機品牌都會推出採用聯發科晶片的5G手機，下半年也將會有採用聯發科5G晶片的國際品牌產品問世。

在成長型產品方面，包括物聯網、電源管理、客製化晶片等各自有動能。AIoT中需求較強勁的像是WiFi 路由器與影音串流盒；此外，聯發科的WiFi6晶片亦獲三星採用在全球首款的WiFi6 8K電視中。

電視晶片客戶於第一季提前拉貨，但進入第二季後變得較為保守。近期需求因全球體育賽事的延後與取消而趨緩，並可望於下半年逐漸回復。

2020整年看來，蔡力行表示，預期因新冠肺炎會改變人類通訊和生活方式，增加消費者對高速聯網與資料傳輸、人工智慧、多功能屏幕與遠端通訊等等的需求；儘管新冠肺炎使短期存有不確定性，持續分散產品組合，再加上5G強勁的產品週期，讓不確定因素對全年業務的潛在影響應在可控制範圍之內。