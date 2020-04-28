平均每月加班快9天好苦！　全台白工功德族恐上看681萬人

財經中心／綜合報導

五一勞動節連假將至，在加班文化盛行的台灣，勞工該不該擔心工作過勞？yes123今（28）日發布調查，發現勞工平均每月加班快9天，另外，以全體受僱就業者912.8萬人估計，潛在的白工功德族恐怕將上看681萬人。

根據yes123發佈的勞動節願望與職場小確幸調查，台灣勞工平均每週加班2.2天，換算下來，一個月有8.8天無法準時下班，等於將近9天要加班，其中，有15%勞工透露「每個禮拜加班5天以上」，幾乎是每天加班的程度，僅24.3%勞工表示「幾乎沒加班」。

回顧過去一年，有高達74.6%的勞工透露「曾經無酬加班過」；同時每月自我評估平均「少領」4876元的加班費，另外，有10.1%自認資方「應付未付」的加班費超過1萬元。若以經常性薪資42338元換算，對無酬加班、做白工的人來說，等於變相被「A掉」11.5%的月薪。再以全體受僱就業者912.8萬人估計，yes123推估潛在白工功德族恐上看681萬人。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，部分勞工其實處於「工時認定的灰色地帶」，意謂著有些雇主，一方面想透過打卡方式，來掌控員工出缺勤狀況；另一方面又考量人事成本，並不願意多付加班費，卻要求同仁要「負責任」：完成工作後才能下班，導致勞工權益受損，甚至因為休息不夠，引發過勞疑慮。