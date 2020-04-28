錢櫃董事長練台生未出席記者會　經營團隊：他沒有打給北市府

▲台北市錢櫃林森店26日驚傳重大公安意外，經營團隊出面致歉，強調公司要負起所有應負的責任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

興櫃KTV業者錢櫃今（28）日召開記者會說明火警事件，外界質疑董事長練台生為何沒出面，董事嚴智徑表示由他代表練台生出面，是因他非常傷痛，也想儘快釐清包括內部檢視，強調練台生並未致電北市府，會在最短的時間出來表達歉意。

台北市林森北路錢櫃KTV 26日上午近11時驚傳火災，釀5人喪生、1人命危、54人送醫的悲劇。錢櫃執行長連福財、法務長呂嘉正、董事嚴智徑、陳勇仁等經營團隊今天傍晚召開記者會，相關賠償及安檢措施、營業損失均是外界關注焦點。

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▲台北市錢櫃林森店26日驚傳重大公安意外，錢櫃執行長連福財（圖中）宣佈全台17間門市全面停業一周進行安檢。（圖／記者屠惠剛攝）

錢櫃董事嚴智徑代表練董事長及相關主管同仁，向各界報告，對此不幸事件公司也深切檢討，董事長也強調本人很傷痛，也期待對社會具體說明後，他本人也希望在最短時間內釐清真相，對於造成社會大眾不安，致上最深切歉意。

▲錢櫃董事嚴智徑。（圖／記者屠惠剛攝）

嚴智徑指出，董事長練台生親上火線與團隊開會，指示要認真檢視門市安全設施，所以作出全台門市全面主動停業一周的決定，把安全ＳＯＰ重新檢視，像飛機失事的調查一樣來釐清，以及員工的消防安全訓練也要加強。

錢櫃首季營收新台幣9.19億元，受到疫情影響年減逾11%，錢櫃表示，林森店將停業待現場調查估算財產損失，該門市第1季營業額約占合併營收8.8%，初估金額約8080萬元。