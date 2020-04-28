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錢櫃執行長首度召開記者會：旗下門市全面停業一周「負起應負的責任」

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▲錢櫃自即日起停業一周進行安檢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲錢櫃全台門市自即日起停業一周進行安檢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台北市錢櫃林森店26日釀成5死、1命危、54人送醫的火警悲劇，錢櫃執行長連福財今（28）日率團隊首度召開記者會，表示董事長練台生經多日親上火線開會，指示公司將負起應負的責任，旗下門市自即日起全面停業一周。

錢櫃董事嚴智徑代表練董事長及相關主管同仁，向各界報告，對此不幸事件公司也深切檢討，董事長也強調本人很傷痛，也期待對社會具體說明後，他本人也希望在最短時間內釐清真相，造成社會大眾不安，致上最深切歉意。

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▲錢櫃經營團隊出面，強調公司負起所有應負的責任。（圖／記者屠惠剛攝）

▲錢櫃經營團隊出面，強調公司負起所有應負的責任。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市林森北路錢櫃KTV 26日上午近11時驚傳火災，釀5人喪生、1人命危、54人送醫的悲劇。連福財表示，錢櫃團隊自事發後除配合檢調釐清火災發生原因，致罹難者家屬100萬元慰問金，昨日走訪收治輕重症傷者的各醫院，分頭致贈5萬元慰問金。

錢櫃、好樂迪分別成立於1986年和1993年，現任董事長為練台生、顏瓊章，為國內KTV兩大龍頭業者。多年來，雙方曾經歷對峙、尋求合併、遭公平會駁回等階段，目前彼此交叉持股，好樂迪持有錢櫃26.06%，錢櫃持有好樂迪約32%，都是實質上最大股東。

▲圖左為錢櫃董事嚴智徑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲圖左為錢櫃董事嚴智徑。（圖／記者屠惠剛攝）

市場人士指出，錢櫃台北林森店近5年平均對錢櫃貢獻近8％營收、逾6％獲利，火災停業對公司營運影響大。而目前暫停營業據點位於台北及台中精華地段，預期將對公司短期營運造成顯著衝擊。

錢櫃今日股價不跌反漲，逆勢開高後一度強彈5.88％，終場上漲1.53％、收於95.6元。持股錢櫃26.06％，目前全台擁有52家門市的好樂迪開低後緩步回升，終場收於平盤60.9元。

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