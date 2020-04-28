錢櫃大火後首次召開記者會 高層鞠躬道歉！

▲錢櫃大火後首次召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者王曉敏／台北報導

錢櫃KTV林森店26日驚傳火災，釀多人死傷悲劇。錢櫃公司今（28）日下午首度召開記者會，執行長連福財率主管群鞠躬道歉。

稍早錢櫃已於櫃買中心召開重大訊息記者會，宣布將暫停接待客人一周，所有同仁將深刻檢討查核消防的訓練，對於造成這次的疏失，將會建立周密的管理，表達歉意，最高的誠意面對，希望罹難家屬可以早日走出傷痛，除了給予10萬元的慰問金，明日會給予100萬的補助金，負責所有喪葬事務。