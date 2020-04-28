5G晶片發威！聯發科Q1毛利率達43.1%　刷19季以來新高

▲聯發科執行長蔡力行（右）上任以來，帶領聯發科毛利率持續攀高。（圖／資料照）



記者周康玉／台北報導

聯發科今（28）日舉行線上法說會，受惠5G晶片持續銷售，產品組合優化帶動，聯發科第一季毛利率再攀近年高點、達43.1%，為19季以來新高；然而因營業費用增加，每股盈餘3.64元，較上季略減，但仍較去年同期增加。

聯發科因消費性電子季節性需求下降，第一季營收為608.63億元，季減少5.9%，然而因智慧手機市占率持續提升，仍年增15.4%；受惠於產品組合，合併毛利率為43.1%，季增0.6個百分點，年增2.4個百分點，營收和毛利率皆超越財測高標。然而為投入研發，第一季營業費用來到204.35億元，較前一季的212.66億元和去年同期183.4億元皆增加。其中，研究發展費用占七成，達153.36億元，其他分別為推銷費用和管理費用，分別35.56億元及15.42億元。

聯發科執行長蔡力行表示，在聯發科平衡營收組合及多元區域布局下，第一季財務表現相當穩健，營收優於預期範圍的高標。

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從三大產品平台當中的行動雲算平台來看，蔡力行表示，包含智慧型手機與平板電腦在第一季營收佔比為37%~42%；因4G市佔率提升及5G初期營收貢獻，營收較去年同期強勁成長，5G營收更將持續帶動第二季行動運算平台成長。除了智慧型手機，平板電腦的需求亦因近期遠端學習的需求而提升。

成長型產品方面，蔡力行表示，主要是物聯網、電源管理、客製化晶片等，第一季營收佔比為30%~35%。各產品線受新冠病毒影響不一，總體而言與遠端工作、遠端學習和5G相關表現較佳。

智慧家庭及其他產品方面，主要是電視與其它傳統消費性電子，第一季整體營收佔比約 26%~31%。電視晶片部分因第一季提前拉貨，預計第二季將較為保守，近期需求因全球體育賽事的延後與取消而趨緩，並可望於下半年逐漸回復。

此外，蔡力行宣布，聯發科今日董事會通過每股配發10.5元的現金股利，為近四年新高。