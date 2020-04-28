錢櫃全台17門市歇業一週　罹難者每位發給1百萬補助金

▲錢櫃發言人高心華。（圖／翻攝櫃買）

記者姚惠茹／台北報導

針對錢櫃KTV台北林森店大火釀成5死、1命危、54人送醫的重大公安意外，錢櫃（8359）今（28）日下午5點在櫃買中心召開重大訊息記者會，由錢櫃發言人高心華出面對外說明，首先宣布全台17門市歇業一週，並將給予罹難者每位100萬補助金。

高心華首先代表錢櫃鞠躬致歉，並提到為表達公司對社會的責任及深刻歉意，將全力照顧台北林森店大火不幸罹難者及傷者後續善後事宜，更宣布從即日起除了原本因消防安全而停業的門市外，全台所有門市也將暫停接待客人一周，用來深刻檢討查核相關消防安全設施和管理模式。

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高心華指出，公司對於大火罹難者與傷者表達最高的歉意，並強調將會以十足的誠意面對，希望罹難家屬可以早日走出傷痛，傷者可以早日康復，並針對罹難者除了日前已經給予的10萬元的慰問金以外，明日將會再給予罹難者每位100萬補助金，更會負責所有喪葬事務。

錢櫃全台擁有16家門市及1處會館，由於台北林森店大火造成重大意外，地方政府擴大KTV安檢，目前除台北林森店之外，還有包括台北松江、台北南京、台北敦南、台北中華新館西門店及台中店等5家門市，全都因公共檢查有缺失而暫停營業。

▲錢櫃KTV台北林森店大火釀災。（圖／記者李毓康攝）