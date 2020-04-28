2020遠見CSR獎項出爐　台灣大、遠傳雙雙獲獎

▲遠傳電信獲得遠見CSR年度大調查「企業社會責任大調查-楷模獎」。（圖／遠傳提供）

記者邱倢芯／台北報導

《遠見雜誌》「CSR年度大調查」今（28）日公布第16屆企業社會責任獎，在電信業者方面，台灣大獲得了「電信服務業組」及「傑出方案-環境友善」雙首獎；而遠傳則是獲得「企業社會責任大調查-楷模獎」。

台灣大哥大指出，台灣大係本次唯一連續兩年榮獲遠見雜誌企業社會責任雙首獎的單一企業，在CSR努力上不停追求改變與創新，在國內外均已成為企業表率。董事長蔡明忠表示，最近全球受疫情壟罩，再再提醒人類面對環境必須保持謙卑，彼此互助才能度過難關，這也是台灣大一貫的信念，積極為全球永續發展的推動承擔更大的責任。

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另外，台灣大也分享，去年也獲得了堪稱全球最嚴格的科學基礎目標倡議組織SBTi審查通過，年初又榮獲世界最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比最高等級「A」，驅使台灣大全力在公司治理、社會參與以及環境永續上持續「超前部署」的動力。

▼台灣大哥大指出，台灣大係本次唯一連續兩年榮獲遠見雜誌企業社會責任雙首獎的單一企業。（圖／台灣大提供）

而在遠傳方面，該公司在公司治理、環境永續、社會責任等三大面向持續精進，連續第四年獲得「企業社會責任大調查-楷模獎」。

根據《遠見雜誌》企業社會責任獎評審結果顯示，遠傳獲獎主因為：導入永續管理工具，展現高度執行力，亦有效評估影響力，且多項社會關懷專案長期落實，融合資通訊核心優勢，內容與時俱進；參與國際評比成績進步顯著，包括2019年遠傳首度入選DJSI世界指數成分股，2020年首度獲國際永續評比機構RobecoSAM評選為全球電信服務產業組「銀級企業」，連續第二年獲得「最佳進步獎（Industry Mover）」肯定，績效顯著。