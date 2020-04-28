《遠見》CSR獎成績揭曉　台泥獲傳產組首獎、遠東為最大贏家

▲ 2020第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎。（圖／遠見提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

台灣最具指標的遠見企業社會責任獎今（28）日揭曉，台灣水泥榮獲年度大調查「傳統產業組」首獎，創下遠見16年來首度將首獎頒予水泥企業的紀錄。對於台泥獲得首獎的原因，遠見評審團表示，首先、企業領導人，方向明確，社會溝通顯著提升。第二、致力扭轉刻板，重新定位水泥窯為城市循環淨化器的永續使命。第三、積極展現勇於承擔的決心，堪為近年成果躍進之典範。

遠見雜誌指出，去年「傳統產業」楷模獎台灣水泥，直視先天困境，積極扭轉負面印象，初次獲得首獎，遠東新世紀則以兼顧商業性與社會利益獲得楷模獎。本屆特頒中小企業特別獎給舊振南食品，舊振南食品設有CSR專責人員，連續三年出版報告書，值得更多中小企業效仿。

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▲ 台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

台泥由董事長張安平代表出席領獎，他在致詞時特別提及，「CSR是一個公司的精神，以及它（公司）的價值觀，如果沒有每個同仁的認同，我們是不可能往前進步的。」張安平也談及，最近新冠病毒肆虐全球，讓他領悟到三件事情。第一是「我們對大自然充滿了無知，我們有太多東西要學習了」。第二是「我們發現環境、世界的環境，它造成的結果不是他人、不是別人，是你跟我，因為我們看到當整個停下來的時候，大家slow down的時候，那些汙染的城市看到了藍天，所以說未來這個責任是在你跟我之間，而不是在他們之間」。

第三，張安平指出，「當新冠病毒開始減緩的時候，我們發現更大的一個、新冠病毒造成的經濟海嘯來了，在這個情形下，同樣地，這個事情要過去，每一個人、每一個企業都要負起自己該負的責任跟能夠負的責任，不能把這個責任丟給別人，或者丟給政府，這樣子明天才會更好」。

在其他獎項部分，遠見指出，光寶科技由董事會層級推動CSR，去年獲得「電子科技業」楷模獎，本屆更上一層樓，奪下首獎。楷模獎得主為技嘉科技和研華，技嘉科技整體CSR績效穩健，近年積極推動全方位氣候素養教育，成為特色；研華綠色供應鏈管理體系確實，CSR融入科技力，形成獨有企業文化。

▲ 國泰金控總經理李長庚。（圖／遠見提供）

國泰金控積極響應國際標準，全方位展現產業領導地位的作為，蟬聯「金融保險業」首獎。獲楷模獎的中信金控，增加綠色投資與融資，響應普惠金融，積極參與國際評比，進步顯著；另一楷模獎為富邦金控。開發提升社會資產韌性的保險商品，提高各產業因應風險之能力，亦持續深化綠色金融影響力。

「服務業」首獎信義房屋以高標準自我檢視，資訊揭露優於法規，長期投入社區營造、推動企業倫理，引領產業發展，連三年獲服務業首獎，明年度將登上年度榮譽榜。楷模獎則頒給太平洋崇光百貨，明確歸納永續關鍵六力，掌握利害關係人議題，善於社會溝通，有效將CSR轉化為品牌特色。

「電信業」首獎由台灣大哥大蟬聯，以科技做公益，內容持續創新，更走上國際與資通訊組織交流，成果斐然；楷模獎得主是遠傳電信，導入永續管理工具，融合資通訊核心優勢，內容與時俱進，參與國際評比成績進步顯著。

▲ 遠東集團董事長徐旭東。（圖／遠見提供）

《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎今年參賽件數188件，誕生28座獎項，勝出率僅14.8％。最大贏家為遠東集團，抱回一首獎、3楷模，一共4項大獎；中信集團獲得3獎，總數量居次；台灣大哥大、國泰集團、玉山銀行分別獲得2獎，成績亮眼。信義房屋連三次獲得年度大調查服務業首獎，明年將名列《遠見》CSR獎最高榮耀的年度榮譽榜。