合併新加坡廠成本增　世界Q1毛利率僅31%、7年低點

▲世界先進董事長方略 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

世界先進（5347）今（28）日公布第一季業績，因去年併入新加坡新廠產能，第一季營收創高、達78億元，但也因為新廠加入，使人事成本和營用費用增加，侵蝕毛利率僅31%，創七年來新低；同時侵蝕每獲利，每股獲利為0.89元，為近三季低點，但仍年增6%。

世界先進第一季營收為78億元，季增6.9%、年增13.6%；毛利為24.3億元，季減8.1%、年減2.4%；毛利率為31%，季減和年減5.1個百分點；營業利益為15.09億元，季減15.5%、年減9%；業外投資損失為500萬，整體業外收入為5100萬元，季增9%，年減51%；每股盈餘為0.89元，較上季0.91元減少2%，較去年同期0.84元增加6%；整體第一季業績符合預期。

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世界先進董事長方略表示，在新加坡廠產能挹注外，加上電源管理、大面板驅動IC等市場需求強勁，帶動世界先進營運在第1季營收創高；但受到新廠加入成本增加、新台幣升值、產品組合等影響，雖然考慮第一季認列投資抵減2.05億元，但第一季毛利率大受影響，季減5.1個百分點、僅31%，為7年來新低，產品單價（ASP）也因此下滑。

然而從出貨量來看，第一季8吋晶圓出貨量為61.9萬片，較上季55.6萬片增加11%，較去年同期52萬片增加19%。方略表示，新加坡廠皆為8吋新進製程，加上客戶端在細線寬產品需求增加，因此出貨量增加。

全年產能預估，方略表示，考量客戶需求及持續提升生產效率下，第二季月產能為23.9萬片，季增2%；預估2020年產能約287.5萬片、年增15%。

此外，由於世界先進去年底合併格芯（Globalfundries）新加坡廠，新加坡政府因應疫情，自4月7日到6月1日期間關閉非必要辦公場所規定，方略表示，半導體產業被歸類為必要服務行業，新加坡廠正常營運；但因為區域性阻斷措施，以及馬來西亞行動管制命令等，造成馬來西亞籍員工無法於限制期間內趕回工作岡位，經調整及增加原生產人員工作量後，目前營運正常；台灣廠區則營運如常未受影響。