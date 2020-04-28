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北韓「第一家庭」成員超神祕！　金正恩愛女「朱愛」…竟意外遭他公開

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▲▼金正恩與妻子李雪主、胞妹金與正,文金會,南北韓峰會。（圖／路透社）

▲金正恩與妻子李雪主。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

北韓「第一家庭」一直以來都相當神秘，除了金正恩、李雪主之外，外傳兩人已經育有3名小孩，其中一名女兒「金朱愛（Ju-ae）」的名字，更被前NBA球星「小蟲」意外公開，為至今唯一被外界所知的家庭成員之一。

綜合外媒報導，北韓領導人到底有幾名小孩，到現在仍舊是一個謎，但根據外界推斷，至少能夠確定女兒「金朱愛」的存在；在過去的幾年當中，北韓第一夫人李雪主曾多次消失在大眾視野當中，有傳言說她是因為失寵才沒出現，但大多數的輿論則是較為導向她因為懷孕，所以才未露面。

報導中指出，金正恩跟李雪主的第一個小孩是兒子，於2010年出生，而第二個女兒則是在2013年出生，先前更有媒體報導，他們的第三個孩子在2017誕生，不過這些說法皆未得到北韓官方證實。

美國籃球明星「小蟲（（丹尼斯，Dennis Rodman）」在到北韓訪問過後，2013年9月時接受《衛報》採訪時稱，他跟金正恩和其家人在海邊度過了輕鬆的時光，他抱著他們的孩子朱愛，並跟李女士交談，金正恩是一名好父親，而且擁有一個美麗的家庭。小蟲的訪談中，意外的公開了北韓第一家庭成員的名字，讓外界對這個神秘的家庭有更進一步的了解。

金正恩神隱超過半個月，15日時罕見地出席祖父金日成冥誕，外界瘋傳他手術失敗、病危的說法，更有一家日本媒體報導他已經處於植物人的狀態，一名香港的記者還引用「非常可靠的消息來源」指出，金正恩已經死亡；對此北韓對外宣傳媒體《今日朝鮮》在28日時駁斥了謠言；南韓政府官員則稱，情報部門沒有證實金正恩身體不適的消息。

▲▼金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

就在消息金正恩死訊甚囂塵上的時刻，各界也都紛紛預測，誰將會繼承「北韓領導人」一位，金正恩的小孩被認為太小，未達到可以坐上繼承之位的年齡，如果他真的去世，最有可能的繼承者被認為是他的妹妹金與正，其為北韓政府中關鍵性人物，同時也是金氏政權中的有力人物之一。

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