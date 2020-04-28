印尼「新冠肺炎死亡人數」遭踢爆：約2000人走太快來不及計算！

▲印尼被爆有部分死亡病例未通報。（圖／路透）

文／中央社雅加達28日綜合外電報導

根據路透社檢視印尼16省數據顯示，印尼境內超過2200名死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）急性症狀的病患，未被納入國內疫情統計中的死亡病例。

3名醫學專家表示，這個數據顯示印尼因疫死亡病例恐怕比官方公布的765例還要多。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，印尼通報2019冠狀病毒疾病確診病例9096起、死亡765人。

印尼是全球檢測率最低的國家之一，部分流行病學專家表示，在這種情況下，無法準確獲知這個全球人口第4多國家的疫情感染程度。印尼全國34省共約2億6000萬人口，調查數據來自其中16省，占總人口逾3/4。

這項來自16省的最新數字顯示，受監控的病患中，有2212人因出現急性冠狀病毒症狀而死亡。這2212起死亡病例並未計入16省檢測呈陽性、且正式通報為2019冠狀病毒疾病的693起死亡病例中。印尼衛生部將這些症狀沒有其他臨床解釋的病患歸類為PDP病例，即受監控病患（patients under supervision）。

根據印尼衛生部最新指導方針，病患若出現急性呼吸道疾病症狀，除了新型冠狀病毒疾病外，無法以其他臨床症狀來解釋，即列為PDP病例。列為PDP病例的另一項條件是，病患曾到過國外或國內爆發疫情的地區，並在14天內發病。

這些數據是從省府單位自醫院、診所和主管殯葬事務官員每日或每週提供的數字比對而來。路透社利用查詢網站，訪談省級官員，以及檢視世界衛生組織（WHO）報告取得數據。印尼政府疫情因應小組中最資深的公衛專家威古（Wiku Adisasmito）表示，由於實驗室人手短缺，檢測塞車，國內1萬9897起疑似病例中，很多沒有接受檢測，有些人還沒等到採檢樣本分析完成就過世。

印尼大學公共衛生系流行病學專家潘杜（Pandu Riono）說：「我相信PDP死亡病例中很大一部分是因2019冠狀病毒疾病而起。」