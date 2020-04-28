沙國主權基金5億美元購Live Nation股份　股價單日上漲逾10％

▲沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

受新冠肺炎（COVID-19）影響，各國許多大型活動都被迫停止舉辦，導致全球最大現場音樂活動主辦商Live Nation股價自3月中以來已下跌40%，不過在傳出沙烏地阿拉伯主權財富基金趁低點收購Live Nation的5.7%股份，利多消息一出，讓這家美國公司週一（27日）股價大漲逾10%。

根據《CNBC》報導，Live Nation股價27日收盤上漲9.86%至42.01美元，按照公司目前的股價計算，沙國主權財富基金「公共投資基金」（PIF）買下的股權價值約5.18億美元，包括1233萬7569股股票。沙國主權財富基金成為Live Nation的第三大股東，僅次於自由媒體公司（Liberty Media Corporation）和先鋒集團（Vanguard Group）。

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本月初，沙國主權財富基金披露已持有郵輪業巨頭嘉年華集團（Carnival）8.2%的股權，推升嘉年華集團股價當日暴漲近30%。受疫情影響，嘉年華集團股價今年迄今已下跌75%。

此前有報導稱財富基金購買了歐洲四家主要石油公司的股份，但該消息尚未得到財富基金的證實，也未就此事發表公開評論。

沙烏地阿拉伯主權財富基金是沙國擴大國內和國際投資的主要工具，也是沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的2030年願景的重要組成部分，該願景旨在使該國經濟擺脫對石油的依賴。它管理著超過3000億美元的資產，並持有眾多大型公司的股份，包括Uber電動汽車公司Lucid Motors以及對軟銀的1000億美元遠景基金的450億美元投資。