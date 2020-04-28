智慧局出六招組防疫IP國家隊　助攻業者搶進口罩國際盃

▲經濟部智慧局今（28）日表示，將祭出專利分析等六大措施，組成防疫IP國家隊。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，經濟部智慧局今（28）日表示，將祭出專利分析等六大措施，組成防疫IP國家隊，以期啟動防疫創新能量，又不致踩到專利地雷，以利業者搶攻口罩、防疫專利等國際商機。

智慧局長洪淑敏表示，面對疫情持續擴散，全球都競相投入研發，尤以檢驗試劑、藥物及疫苗最受矚目；智慧局鎖定六大領域協助業者，包括：一、專利分析助攻口罩國家隊；二、全球防疫專利大公開；三、潛力藥物我國專利資訊；四、防疫商標專線服務；五、延誤期間可回復原狀；六、宅諮詢與送件e指通。

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▲經濟部智慧局長洪淑敏（圖右）表示祭出專利分析等六大措施，組成防疫IP國家隊。（圖／記者林淑慧攝）

經濟部從二月起協調工具機廠商組成口罩國家隊，快速擴建口罩產能，五月中旬日產能上看1900萬片。洪淑敏說，台灣已吸引超過20個國家來台採購口罩製造設備，智慧局也盤點口罩製造設備及技術的全球專利佈局概況，避免國家隊在銷售過程中踩地雷。

在全球專利檢索系統(GPSS)方面，智慧局全新建置「防疫專區」，以口罩、防護衣、檢測、疫苗、藥品等14項防疫需求較大的產業來分類，一鍵點擊就能查詢到全球防疫技術相關專利。只要註冊成為會員，對關注的技術領域設定檢索條件，系統就會自動推播最新專利案件，還可使用統計分析、圖表分析等多項加值服務，讓產業界迅速掌握全球防疫技術發展的關鍵資訊。

在新型冠狀病毒疫苗未能問世前，國內外的醫藥專家都在努力找尋有效的解藥，「老藥新用」變成短期內最快且最安全的好方法。智慧局自3月起陸續將國際上新冠肺炎的潛力老藥，其中包括「瑞德西韋」、「羥氯奎寧」、「法匹拉韋」及寄生蟲藥「伊維菌素」等受關注明星藥物共約52項藥物，主動針對我國藥品許可證狀態以及我國專利資訊進行檢索揭露。

洪淑敏指出，專利情況可分成三類：一、主要活性成分之核心專利在我國有受到專利保護；二、主要活性成分之核心專利在我國沒有專利保護，僅有其他非核心專利；三、在我國無專利保護。

智慧局希望透過以上資訊，供醫藥廠商瞭解專利狀況，快速選擇投入市場策略，包括談授權、迴避設計或是完全無須擔心專利侵權等。讓未來的新冠肺炎解藥研發順利，儘快上市造福國人。