　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

智慧局出六招組防疫IP國家隊　助攻業者搶進口罩國際盃

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部智慧局今（28）日表示，將祭出專利分析等六大措施，組成防疫IP國家隊。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部智慧局今（28）日表示，將祭出專利分析等六大措施，組成防疫IP國家隊。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，經濟部智慧局今（28）日表示，將祭出專利分析等六大措施，組成防疫IP國家隊，以期啟動防疫創新能量，又不致踩到專利地雷，以利業者搶攻口罩、防疫專利等國際商機。

智慧局長洪淑敏表示，面對疫情持續擴散，全球都競相投入研發，尤以檢驗試劑、藥物及疫苗最受矚目；智慧局鎖定六大領域協助業者，包括：一、專利分析助攻口罩國家隊；二、全球防疫專利大公開；三、潛力藥物我國專利資訊；四、防疫商標專線服務；五、延誤期間可回復原狀；六、宅諮詢與送件e指通。

請繼續往下閱讀...

▲經濟部智慧局長洪淑敏（圖右）表示祭出專利分析等六大措施，組成防疫IP國家隊。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部智慧局長洪淑敏（圖右）表示祭出專利分析等六大措施，組成防疫IP國家隊。（圖／記者林淑慧攝）

經濟部從二月起協調工具機廠商組成口罩國家隊，快速擴建口罩產能，五月中旬日產能上看1900萬片。洪淑敏說，台灣已吸引超過20個國家來台採購口罩製造設備，智慧局也盤點口罩製造設備及技術的全球專利佈局概況，避免國家隊在銷售過程中踩地雷。

在全球專利檢索系統(GPSS)方面，智慧局全新建置「防疫專區」，以口罩、防護衣、檢測、疫苗、藥品等14項防疫需求較大的產業來分類，一鍵點擊就能查詢到全球防疫技術相關專利。只要註冊成為會員，對關注的技術領域設定檢索條件，系統就會自動推播最新專利案件，還可使用統計分析、圖表分析等多項加值服務，讓產業界迅速掌握全球防疫技術發展的關鍵資訊。

在新型冠狀病毒疫苗未能問世前，國內外的醫藥專家都在努力找尋有效的解藥，「老藥新用」變成短期內最快且最安全的好方法。智慧局自3月起陸續將國際上新冠肺炎的潛力老藥，其中包括「瑞德西韋」、「羥氯奎寧」、「法匹拉韋」及寄生蟲藥「伊維菌素」等受關注明星藥物共約52項藥物，主動針對我國藥品許可證狀態以及我國專利資訊進行檢索揭露。

洪淑敏指出，專利情況可分成三類：一、主要活性成分之核心專利在我國有受到專利保護；二、主要活性成分之核心專利在我國沒有專利保護，僅有其他非核心專利；三、在我國無專利保護。

智慧局希望透過以上資訊，供醫藥廠商瞭解專利狀況，快速選擇投入市場策略，包括談授權、迴避設計或是完全無須擔心專利侵權等。讓未來的新冠肺炎解藥研發順利，儘快上市造福國人。

ET快訊
賀連三天「+0」！超商咖啡買11送11　餐飲優惠一次看
林森錢櫃2月逐層關閉安全設施！大心工程認了：3月底關閉消防水
台灣不需要普篩！　陳時中「幫全國上課」一張圖就看懂
台灣開放捐口罩救世界　才一天響應數量驚人！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股收10616點小漲48點　成交金額放大至1819億元

錢櫃六門市停業「股價逆勢上漲」　好樂迪盤中小跌

台灣最大口罩國際捐助App上線　經濟部揭示四步驟捐助世界

不敵疫情！全球鞋王寶成無薪假本周與工會正式協商

酷碰券何時發？沈榮津不鬆口：先保住企業、穩住就業

口罩國家隊再添22條新產線　沈榮津：五月中日產能衝1800萬片

全球製鞋龍頭寶成公告「不排除暫時關廠」　裕元Q1估淨損6000萬美元

2500間小商家取得紓困核貸　還款期可望放寬至二年

觀光業估2024年全面恢復　雄獅王文傑：國民旅遊的機會來了！

錢櫃董事長練台生親上火線　漏夜開會「要負起所有應負的責任」

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

智慧局出六招組防疫IP國家隊　助攻業者搶進口罩國際盃

全球前250大零售商　台灣統一超商前進6名

宏碁泛美再傳捷報！　3月筆電市佔稱霸加拿大

Zoom挽救用戶信心　宣布達90天資安計劃里程碑

台股收10616點小漲48點　成交金額放大至1819億元

再加油！國人金融風險抵抗力　僅在及格邊緣

國產新冠肺炎基因檢測試劑來囉！100分鐘檢測92人　較歐便宜近7成

輝達完成收購Mellanox　股價攀2個月新高

錢櫃六門市停業「股價逆勢上漲」　好樂迪盤中小跌

影／台灣最大口罩國際捐助App上線　經濟部揭示四步驟捐助世界

蒜頭價高！牛腱好吃　雲林慣竊整箱扛走躲到汽車旅館

怕被煮來吃！過動小瑪「臉垮乖蹲鍋」　媽曝實情網笑爛

林鄭月娥：香港大部分公務員5月4日起恢復正常上班

美貓偷開門！爪子尷尬卡住　「小手狂抖」怒瞪奴才：快救駕啊

錢櫃中華店、松江店、南京店安檢不合格　北市府共罰36萬

永康警添購可攜式照明設備　提升路檢執勤安全

數學老師「激似橋本環奈」超空靈！制服照紅到日本...釣出本尊甜回

安以軒豪宅內部照曝光！　「客廳、樓梯口全藏亮點」…網友眼尖：有20億名畫

全球確診數破300萬！各國「逐步解封」計畫一次看　丹麥搶先重啟校園

終於等到艾莉？索尼公佈《最後生還者2》與《對馬戰鬼》最新發售日期

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

財經熱門新聞

超過68萬人申請勞保局補貼3萬　預估26萬人明天可領到錢

全球製鞋龍頭寶成公告「不排除暫時關廠」　裕元Q1估淨損6000萬美元

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

開發金將公開標售　總部大樓

口罩國家隊再添22條新產線　沈榮津：五月中日產能衝1800萬片

不敵疫情！全球鞋王寶成無薪假本周與工會正式協商

觀光業估2024年全面恢復　雄獅王文傑：國民旅遊的機會來了！

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

元大原油正2溢價再暴衝達323%

台灣最大口罩國際捐助App上線　經濟部揭示四步驟捐助世界

新台幣匯率創近2個月新高！收盤升值5.5分　收30.025元兌1美元

外媒取經台灣防疫經驗　指揮中心、中信銀入鏡

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

大火奪命「全台錢櫃大稽查」　停業門市再添三家

更多熱門

相關新聞

盧秀燕：消防弟兄防疫物資比照醫護人員

盧秀燕：消防弟兄防疫物資比照醫護人員

台中市長盧秀燕28日表示，台中市消防弟兄除了受理一般救護、救災案件之外，也組成「防疫專責分隊」，負責載送新冠肺炎疑似個案，送往收治醫院診斷治療，已累計328案，任務加倍、風險也加倍，她當場要求出勤消防人員的防疫物資也要比照醫護同仁，第一優先供應補足，維護同仁安全。

零確診3天！雅樂軒抽出0元住宿名單

零確診3天！雅樂軒抽出0元住宿名單

賀台灣連三天「+0」！美食優惠快看

賀台灣連三天「+0」！美食優惠快看

嘉縣健康促進、供餐延後至六月底

嘉縣健康促進、供餐延後至六月底

終於開學！陸小學生無奈：爸媽開心到慶祝

終於開學！陸小學生無奈：爸媽開心到慶祝

關鍵字：

新冠肺炎經濟部口罩智慧局專利

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

忍住不上床就有300萬入袋！

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面