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全球前250大零售商　台灣統一超商前進6名

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▲統一超商推出「冷氣機清洗」與「洗衣機清洗」2大預約服務，讓消費者只要一機在手，隨時都能使用ibon APP預約服務。（圖／統一超提供）

▲勤業眾信公布全球前250大零售商，統一超商前進6名。（圖／統一超提供）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（28）發布《2020零售力量與趨勢展望》報告，根據調查報告顯示，統一超商以總營收73億美元從去年的148名要升到142名，也是全球前250大零售商中，唯一一家進榜的台灣零售商。

勤業眾信會計師事務所是依據2018年6月至2019年5月公開財報，評選全球前250大零售業，這前250大的零售總營收為4.74兆美元，平均營收達190億美元。其中前十大的零售企業總營收為1.52兆美元，占整體32.2%比重。其中，沃爾瑪（Walmart）持續穩坐全球最大零售業者的龍頭，亞馬遜（Amazon）則以擁有最高的零售成長率為18.2%站上第三名。

請繼續往下閱讀...

台灣零售業龍頭「統一超商」以總營收73億美元，從2018年的148名躍升到去年的142名，成為台灣連續六年且唯一進榜的零售企業。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠表示，2020年對零售業來說，無疑是一場艱鉅的挑戰。受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情和美中貿易戰等地緣政治問題影響，消費者變得更加保守且敏感。

建議企業運用「改變營運策略、數位化供應網路（Digital Supply Network, DSN）轉型發展全通路服務、增加數位零售應用能力，加強消費者體驗和強化線上物流系統整合，提高管理效率」四大要點，運用大數據分析尋找新的銷售模式與資料蒐集，並以全通路流程為轉型目標，擺脫舊有線性供應鏈思維，改採互有關連且持續啟用的DSN供應鏈策略，以利在數位紅海中奪勝。

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