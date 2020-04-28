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嘉市家電汰舊換新開跑　補助金額逾2400萬

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▲宅在家也能省荷包 嘉市家電汰舊換新開跑 補助金額逾2400萬 還有三大亮點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市家電汰舊換新開跑 補助金額逾2400萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎延燒，部分民眾寧可待在家以降低感染風險，但待在家又擔心使用電器導致用電量增加傷荷包，嘉義市政府體恤市民朋友，並盼防疫期間藉由補助刺激買氣，將補助金額提高到2,400萬元，還有三大補助亮點，希望協助嘉義市業者及市民朋友一同紓困經濟共度難關。

▲宅在家也能省荷包 嘉市家電汰舊換新開跑 補助金額逾2400萬 還有三大亮點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲家電汰舊換新開跑行動劇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，節能家電的補助的重要性，讓市政府在嚴峻的防疫期間，不僅要拚經濟，也要拚節能減碳拚環保，因此提出節能家電補助案，就是要呼籲民眾，家家都有可省下來的電。

▲宅在家也能省荷包 嘉市家電汰舊換新開跑 補助金額逾2400萬 還有三大亮點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉市環保局邀集相關公會團體與電器廠商召開家電汰換說明會。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠強調，這一次的補助金額不但高達2400萬元，並有三大亮點，特別針對住宅部分，提出「線上申請好便利」的措施，民眾不需要再列印紙本寄送，除了響應環保也鼓勵大家防疫期間減少出門，宅在家又能申請補助，節省時間及減少群聚的機會，但仍可選擇郵寄或親自送件方式。

此外，也針對服務業推出「電話服務好周到」，服務業只要撥打專線電話預約能源管理師，能源管理師就會親赴現場協助初評、覆核作業及協助申請，也提供節能健診等貼心服務，既方便申辦，也讓整個申請流程更為順暢。

值得一提的是，針對長照家庭、身心障礙人士、中低或低收戶推出「加碼補助好貼心」服務，只要新購或汰換冷氣及新購住家智慧照明皆提供加碼補助，最高每案補助2萬元。

記者會結束後市府環保局並邀集相關公會團體與電器廠商召開說明會，除了告知如何協助民眾辦理汰換補助事項，也宣導服務端之企業誠信與倫理應注意事項，並就環境友善之綠色商店概念進行交流。

▲宅在家也能省荷包 嘉市家電汰舊換新開跑 補助金額逾2400萬 還有三大亮點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉市家電汰舊換新宣導文宣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府環境保護局表示，此次節能家電的補助活動已經邁入第三年，去年申請件數高達2000多件，今年預估也可上看2000多件。今年一般住宅的補助金額不變，然而這次加碼提供貼心服務，讓民眾可以利用線上申請，不用自行印出寄送，減少群聚的機會。然而提醒民眾若要汰舊換新老舊的冷氣及電冰箱，則記得須提供廢四機回收聯單及廢棄家電的照片。

另外，針對服務業(含政府機關及學校)，今年補助金額有增加，特別新增了空調系統冰水主機的項目；至於集合式住宅公共空間的老舊燈具的補助金額，也從去年的300元提高到每具500元；室內停車場智慧照明的補助金額也從去年的200元提高到每盞最高550元。至於針對長照家庭、身心障礙人士、中低或低收戶新購或汰換冷氣及新購住家智慧照明皆提供加碼補助，最高每案補助2萬元，希望能夠減輕弱勢團體的負擔。

環保局再次強調，補助作業即日起至109年11月30日截止，一般住宅發票購買日可回溯自108年6月1日，只要備齊文件均可受理。但經費用罄時會提早公告截止。呼籲有需求的市民朋友，應把握機會及早辦理。相關補助問題，可至節能家電補助系統網站(http://es.chiayi.gov.tw)查詢，或電洽環保局（05-2251775轉116），將由專人為民眾服務。

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